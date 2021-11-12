Hindistan zehirli dumana boğuldu

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Sıcaklıktaki düşüş, rüzgar hızı ve çevredeki tarım arazilerinde ekin atıklarının yakılmasındaki artış nedeniyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kalın bir zehirli duman bulutu kapladı.

HAVA KALİTESİ MÜMKÜN OLAN EN KÖTÜ DERECEYE YAKLAŞTI

Sis görünürlüğü önemli ölçüde azalttı ve birkaç yüz metre ötesini görmeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Görüş mesafesinin düşmesi şehirdeki trafiği adeta felç etti. Hindistan'ın Federal Kirlilik Kontrol Kurulu'na göre, hava kalitesini mümkün olan en kötü dereceye yaklaştı.



Söz konusu bu kirlilik, havada güvenli olarak kabul edilen toksik partikül miktarının beş katından fazlasına sahip olması nedeniyle sağlıklı insanları kötü yönde etkileyeceği, mevcut hastalıkları olanları ise ciddi şekilde etkileyeceği bildirildi.



Dailymail'de yer alan habere göre, yetkililer insanlardan korunmak için maske takmalarını istese de sokaklarda görülen kalabalıkların uyarıları çok da ciddiye almadığı görüldü.



Yetkililer mevcut hava koşullarının 17 Kasım'a kadar 'çok kötü' devam edeceğini açıkladı. Çiftlik yangınlarının devam etmesi durumunda zaten kötü olan hava kalitesi çok daha ağır bir hal alabilir.

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DÜNYANIN EN KİRLİ BAŞKENTİ

Genellikle dünyanın en kirli başkenti olarak gösterilen Yeni Delhi, ulaşımdan kaynaklanan emisyonlar, şehir dışındaki kömürle çalışan tesisler ve açık çöp yakma ve toz nedeniyle kışları çok kötü hava koşulları ile karşılaşıyor.



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Hindistan hükümetini son dört yılda milyarlarca rupi harcayarak kış aylarında önemli bir hava kirliliği kaynağı olan mahsul atıklarının yakılmasını azaltma çabaları mevcut durumu değiştirmeye yetmedi.