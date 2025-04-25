Hindistan ve Pakistan krizi tırmanıyor

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Saldırı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki 65 yıllık İndus Suları Anlaşması’nın askıya alındığını açıklamıştı. Hindistan’ın saldırıyla ilgili suçladığı Pakistan’dan sert yanıt geldi. Hükümetten yapılan açıklamada İndus Havzası’nda yasal olarak Pakistan’a ait suyun akışını durdurmaya ya da yönlendirmeye yönelik her türlü girişimin “savaş nedeni” sayılacağı vurgulandı.

KARŞILIKLI RESTLER

Taraflar arasındaki kriz karşılıklı alınan kararlarla daha da tırmandı. Her iki ülke de vatandaşlarına derhal diğer ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. Pakistan yönetimi, Hindistan ile ticareti askıya aldığını ve hava sahasını Hint uçaklarına kapattığını ilan etti. Pakistan Başbakanlık Ofisi, Hindistan’ın İslamabad’daki üç savunma danışmanı ve destek personelinin sınır dışı edildiğini açıkladı. Dün de Hindistan, Yeni Delhi’deki Pakistan Büyükelçiliği’ndeki görevli üç savunma ve deniz ataşesini ‘istenmeyen adam’ ilan etmişti. Pakistan ile Hindistan arasında İndus Suları Anlaşması, Dünya Bankası’nın garantörlüğünde 1960’ta imzalanmıştı.