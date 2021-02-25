Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında ateşkese uyulması konusunda anlaştı

Hindistan ve Pakistan'ın Askeri Operasyonlar Genel Direktörleri, yayımladıkları ortak açıklamada, iki ülkenin kontrolündeki bölgeleri ayıran Kontrol Hattında (Loc) çatışmaların önlenmesi için görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi.

Tarafların Kontrol Hattı ve diğer bölgelerindeki durumu değerlendirdiği ve birbirlerinin sorun ve endişelerini giderme konusunda fikir birliğine vardığına dikkat çekilen açıklamada, "Her iki taraf, 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece yarısından itibaren Kontrol Hattı ve diğer bölgelerde ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara mutlak şekilde riayet edilmesi konusunda anlaşmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, sınırda olası sorunları önlemek üzere "acil durum iletişim hattı" kurulması için görüşmeler yürütüldüğü kaydedildi.

Nükleer silahlara sahip iki ülke, 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana Keşmir bölgesindeki egemenlik ihtilafı nedeniyle 3 defa savaşa girdi. Halen ateşkes sınırı konumundaki Fiili Kontrol Hattı'nda (Loc) yaşanan çatışmalar nedeniyle iki ülke zaman zaman savaşın eşiğine gelebiliyor.