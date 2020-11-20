Yetkililer,Â Hindistan'Ä±n Uttar PradeÅŸ eyaletinde arazi aracÄ±nÄ±nÂ park halindeki kamyona Ã§arpmasÄ± sonucu 6'sÄ± Ã§ocuk 14 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Lucknow kentinden yaklaÅŸÄ±k 170 kilometre uzaklÄ±ktaÂ Prayagrap-Lucknow otoyolunda meydana gelen kazada Ã¶len Ã§ocuklarÄ±n 7 ila 15 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda olduÄŸu kaydedildi.

Eyalet BaÅŸbakanÄ± Yogi Adityanath, kazadan Ã¶tÃ¼rÃ¼ duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼ dile getirerek yetkililerden hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± saÄŸlamalarÄ±nÄ± istedi.

BaÅŸbakanlÄ±k ofisi, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±na 200 bin Hint rupisi (yaklaÅŸÄ±k 20 bin lira) verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã‡in'de de bir kamyonun cenaze tÃ¶reni yapÄ±lan alana girmesi sonucuÂ 9 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

Henan eyaletinde yaÅŸananÂ kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.