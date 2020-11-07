Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgını

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 577 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 125 bin 562’ye yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 50 bin 356 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 462 bin 80’e çıktı, 7 milyon 819 bin 887 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Şanghay kentinde 11, Fucien eyaletinde 9, Sıçuan ve Şaanşi eyaletlerinde 4’er, Guangdong eyaletinde ise 3 vaka görüldü. Ayrıca İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 2 vaka saptandı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı bildirilmedi, toplam vaka sayısı ise 86 bin 184’e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 131 kişi iyileşti.