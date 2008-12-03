Hindistan terör zanlılarının teslimini istedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan Pakistan yönetiminden, topraklarında yaşayan terör zanlılarını teslim etmesini istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Mukherji, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan'da ikamet eden bu kişilerin yakalanıp teslim edilmesi için diplomatik girişimlerde bulunduklarını ve İslamabad'ın cevabını beklediklerini söyledi.



Mukherji, dün gece yapılan görüşmede Pakistan elçilik yetkililerine 20 kadar kişinin isminin verildiğini belirtti. Verilen isim listesinde Hindistan'ın en çok aranan adamı, 1993 Mumbai saldırılarının planlayıcısı Davud İbrahim'in de bulunduğu bildirildi. Davud İbrahim'in Pakistan'da yaşadığı iddiasını İslamabad kabul etmiyor.



Söz konusu kaçakların teslim edilmesi için 2002 yılında da talepte bulunulmuş ancak Pakistan bu talebe cevap vermemişti.

Hindistan'ın ekonomi başkenti Mumbai'de çarşamba günü yapılan eşzamanlı saldırılarda, 170'ten fazla kişi ölmüş, Hint yönetimi saldırılardan Pakistanlı grupları sorumlu tutmuştu.

