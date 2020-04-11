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Dünya
Hindistan, (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Hindistan sınırında sıcak çatışma

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Hindistan sınırında sıcak çatışma
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Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında Kontrol Hattı’nda tansiyon yükseldi. İki ülkenin sınırında yaşanan ağır silahlı çatışma anı drone ile çekidi.

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir'deki kontrol hattında meydana gelen çatışmada 15 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan birliklerinin sınır hattına ağır silahlarla ateş açtığı ve sivilleri hedef aldığını iddia etti. Pakistan ordusu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Hint birlikleri, LoC boyunca Sharda, Dhudnial ve Shahkot Sektörlerinde ağır silahlar kullanarak, sivil nüfusu kasıtlı olarak hedef aldı. Son 24 saat süresince ateşkes ihlallerine yol açtı. Saldırıda 15 yaşında bir kızın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandı.

ÇATIŞMA ANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Hint ordusu ise sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak, Keran Sektörü’nde (Kupwara) Pakistan’ın ateşkes ihlali yaptığını ve Hint ordusu tarafından da ‘etkili’ ve ‘güçlü’ bir şekilde misilleme yapıldığını belirtti.

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