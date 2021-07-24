Hindistan sel felaketi: Ölü sayısı 136'ya çıktı

Maharaştra Yardım ve Rehabilitasyon Bakanı Vijay Wadettiwar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam itibarıyla sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 136'ya ulaştığını bildirdi.

Wadettiwar, durumun kontrol altında olduğunu ve yağışlardan etkilenen bölgelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için her türlü çabanın gösterildiğini ifade etti.

Öte yandan Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı nakliye uçaklarının da arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı kaydedildi. Eyalet yetkilisi Sagar Pathak dün, Maharaştra'da etkili olan yağışlarda 47 kişinin öldüğünü ve en az 30 kişinin kaybolduğunu bildirmişti.

Şiddetli yağışların vurduğu Mumbai'de ise heyelan nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymaları nedeniyle 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin, onlarca kişinin kayıp olduğunun ve çok sayıda kişinin ise yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Hindistan halkı ile hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar, felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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