Hindistan Pakistanlı örgütün liderlerini suçladı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan'ın, Mumbai kentindeki saldırıların ardında Pakistanlı Leşkeri Tayyibe örgütünün liderlerinden Zekiürrahman Lehvi ve Yusuf Muzammil'in bulunduğundan şüphelendiği belirtildi.

AP ajansının haberine göre, Hindistan istihbaratından bir yetkili, olayla ilgili soruşturmada toplanan kanıtların Leşkeri Tayyibe'nin önde gelen isimleri Lehvi ve Muzammil'i işaret ettiğini söyledi.



Yetkililer, Muzammil'in Hindistan'ın Keşmir ile diğer bölgelerindeki faaliyetlerden sorumlu olduğunu, Lehvi'nin de operasyonlar şefi olduğunu belirtti.



İstihbarat yetkilisi, her iki zanlının da Pakistan'da bulunduğuna inanıldığını ifade etti. Mumbai'de, geçen hafta aralarında gar ile otellerin de bulunduğu yaklaşık 10 yere düzenlenen saldırılarda 171 kişi hayatını kaybetmişti.



Hindistan, Dekkan Mücahitleri'nin üstlendiği saldırıların arkasında Pakistanlı militan grup Leşkeri Tayyibe'nin bulunduğunu savunuyor.

