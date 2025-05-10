Hindistan-Pakistan sınırında korku sürüyor: Olan sivillere oluyor

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Dün gece Hindistan ordusu, Pakistan’ın tüm batı sınırı boyunca insansız hava araçları ve diğer mühimmatlar kullanarak çok sayıda saldırı başlattığını duyurdu. Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir’deki Srinagar havaalanı çevresinde patlamalar duyulduğu ve bölgede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

GÖÇ BAŞLADI

Ancak Pakistan ordusu açıklamaları yalanlayarak “son 48 saatte Hindistan topraklarına yönelik hiçbir saldırıda bulunmadıklarını” belirtti. Ordu ayrıca Hindistan’dan 6 balistik füze ateşlendiğini ancak hepsinin kendi topraklarına düştüğünü iddia etti. Dört gündür süren füze, topçu ve insansız hava aracı saldırılarında ölenlerin sayısı iki taraftan toplam 50’yi geçti. Cammu Keşmir’deki okullar kapatılırken, ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde faaliyet gösteren 32 havalimanında uçuşlar durduruldu. Gerginliğin en büyük sıkıntısını iki ülkenin de sınır bölgelerinde yaşayan siviller çekiyor. Karşılıklı saldırılardan endişe duyan insanlar iç kesimlere doğru göç etmeye başladı. Hindistan, Keşmir sınırındaki Uri ve Kupwara’da kentlerindeki vatandaşlarını farklı bölgelere taşıdı. Sınır hattındaki yaşayan insanların geçim kaynaklarını kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.