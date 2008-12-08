Hindistan-Pakistan gerginliği tırmanıyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen saldırılar, Pakistan ile arasındaki gerginliği tırmandırmaya devam ediyor.

Neredeyse iki ülke arasında savaş başlamasına neden olacak önceki günkü "telefon şakası" haberine tepki gösteren Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Mukherjee’ye göre, Pakistanlılar, Mumbai saldırılarının ardından kendilerine yönelen baskıyı atlatmak için bu haberi uydurdular.



Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari’yi telefonla arayarak tehdit ettiği yönündeki söylentileri yalanlayan Hindistan Dışişleri Bakanı Mukherjee, "Bu tür bir telefon görüşmesi yapmadım. Bu haberleri yayanlar, kendilerine yönelik suçlamaları bertaraf etmek için uyduruyorlar. Bir komşu ülkenin sahte bir tehdit telefonu üzerine hareket etmesi ise endişe verici" dedi. Pakistan ise hala Zardari’ye tehdit telefonunun Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan geldiği yolunda ısrar ediyor.