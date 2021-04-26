Hindistan oksijen kıtlığı ile karşı karşıya

Oksijen stoklarının tükenmesi üzerine solunum cihazına bağlı onlarca hastanın öldüğü aktarılırken, hükümet oksijen tedariki için çabalarını hızlandırdı. Almanya, Singapur ve Suudi Arabistan’dan temin edilen oksijen tankları tren ve uçaklarla ülkedeki hastanelere ulaştırılmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı da dün kamu hastanelerine 551 oksijen üretim tesisi kurulacağını duyurdu.

PAKİSTAN’DAN TEKLİF

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’a 600 tıbbi cihaz gönderildiğini duyururken, ABD’den de ülkeye tıbbi yardımda bulunulacağı açıklaması geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hindistan’daki durum nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, “Desteğe hazırız” mesajını verdi. Hindistan’a düşmanı Pakistan’dan da yardım teklifi geldi. İslamabad yönetimi Yeni Delhi’ye koruyucu ekipmanlar ve solunum cihazları teklif etti ancak henüz resmi bir yanıt almadı. Dün 349 bin 313 vaka ve 2761 ölüm görülen Hindistan, geçtiğimiz 7 günde 2 milyondan fazla yeni COVID-19 hastası rapor etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara