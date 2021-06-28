MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesini test etti
GeriDünya Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesini test etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 28.06.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesini test etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hindistan nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füzesini test etti

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemini test ettiği bildirildi.

Hindistan ordusunun, nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemini test ettiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen "Agni P" füzesi, sabah saatlerinde Bengal Körfezi açığındaki Abdül Kelam Adası'ndan ateşlendi.

Agni füzelerinin geliştirilmiş hali olan yeni nesil füzenin hedeflerin tümünü vurduğu belirtildi.

Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze nükleer başlık taşıyabiliyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi