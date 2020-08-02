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Dünya
Beril SÖNMEZ (DHA)
Haber Giriş: 02.08.2020 - 15:09,Son Güncelleme:

Hindistan İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandığını açıkladı

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Hindistan İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandığını açıkladı
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Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Shah, ikinci koronavirüs testinin de pozitif olduğunu ekledi. Shah, hastanede tedavi altında alındı.

Bakan Shah, koronavirüsün ilk belirtilerini gördüğünde hemen test yaptırdığını, ikinci testinin de pozitif çıktığını ifade etti. Shah, kendisiyle teması olan herkesin karantinaya girmesini de rica etti.

 

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