Dünya Haberleri

Hindistan gemisi, ortak tatbikat için Güney Kıbrıs'ta

#Hindistan Donanması#Güney Kıbrıs#INS Trikand
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 16:53

Hindistan Donanmasına ait “INS Trikand” adlı savaş gemisinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Deniz Kuvvetleri ile gerçekleştirilecek ortak tatbikat için Ada'ya ulaşarak, Limasol Limanı'na demirlediği kaydedildi.

Rum basınında yer alan haberler ve Hindistan'ın GKRY Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamaya göre, Talwar sınıfı güdümlü füze fırkateyni olan INS Trikand, Limasol'a ulaşarak limana demirledi.

Hint savaş gemisinin 23 Eylül’de halkın ziyaretine açıldıktan sonra 24 Eylül’de GKRY Deniz Kuvvetleri ile ortak Geçiş Tatbikatı’na (PASSEX) katıldıktan sonra bölgeden ayrılması bekleniyor.

Bazı Rum gazeteleri konuyla ilgili haberlerinde, Geçiş Tatbikatı'na GKRY ile Hindistan'ın yanı sıra Yunanistan Donanmasına ait bir geminin de katılacağını ileri sürdü.

Hint savaş gemisinin ziyareti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin haziranda Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılan savunma işbirliği, ortak deniz tatbikatları ve Hint donanma gemilerinin Kıbrıs limanlarına ziyaretlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

