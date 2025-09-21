Hindistan gemisi, ortak tatbikat için Güney Kıbrıs'ta

Haberin Devamı

Rum basınında yer alan haberler ve Hindistan'ın GKRY Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamaya göre, Talwar sınıfı güdümlü füze fırkateyni olan INS Trikand, Limasol'a ulaşarak limana demirledi.

Hint savaş gemisinin 23 Eylül’de halkın ziyaretine açıldıktan sonra 24 Eylül’de GKRY Deniz Kuvvetleri ile ortak Geçiş Tatbikatı’na (PASSEX) katıldıktan sonra bölgeden ayrılması bekleniyor.

Bazı Rum gazeteleri konuyla ilgili haberlerinde, Geçiş Tatbikatı'na GKRY ile Hindistan'ın yanı sıra Yunanistan Donanmasına ait bir geminin de katılacağını ileri sürdü.

Hint savaş gemisinin ziyareti, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin haziranda Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılan savunma işbirliği, ortak deniz tatbikatları ve Hint donanma gemilerinin Kıbrıs limanlarına ziyaretlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.