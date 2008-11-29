Hindistan emniyet müdürü: Operasyonlar bitti

Ulusal Güvenlik Muhafızlarının komutanı J.K Dutt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 teröristin öldürüldüğünü, durumun güvenli olup olmadığını araştırmak üzere otelin oda oda arandığını belirtti.
Emniyet Müdürü Hasan Gaffur da oteldeki son teröristlerin de öldürüldüğünü ve yaklaşık 60 saatin ardından tüm operasyonların sona erdiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri, saldırıların diğer hedefi Trident/Oberoi Otelinde dün akşam kontrolü sağlamıştı.
CNN-IBN televizyonuna göre saldırılarda 155 kişi öldü, 327 kişi yaralandı. Hint NDTV televizyonu, internet sitesinde, 154 kişinin öldüğünü, 327 kişinin yaralandığını duyururken, Hint haber
ajansı PTI, bir bakana dayanarak, ölü sayısının 200'e çıkabileceğini açıkladı. Saldırılarda şu ana dek en az 17 yabancının öldüğü bildirildi.