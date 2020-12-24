Hindistan, Çin ve Güney Kore'de koronavirüs salgınının son durumu

HİNDİSTAN



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 712 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 123 bin 778'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 693 bin 173 kişi sağlığına kavuştu.



Ülkede son 24 saatte 312 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 146 bin 756'ya yükseldi.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.



ÇİN



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6'sı yurt içi kaynaklı, 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Yurt içi kaynaklı vakalara Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 899 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 950 kişi iyileşti.



GÜNEY KORE



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u yurt dışı kaynaklı 985 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 53 bin 533'e çıktı.



Son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 756'ya ulaştı.



Bugüne dek virüs bulaşan 37 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.