Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine binlerce takviye asker gönderiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında hareketli gün Yeni rekorlar gelebilirAltın fiyatlarında hareketli gün! Yeni rekorlar gelebilir#Altın Fiyatları
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Ünlü modacı hayatını kaybetti Ünlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor'Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!'#Ayşecan Tatari
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Nurdanın katili itiraf etti Genç kadının babasından şok sözler: Ne yaparsan yapNurdan'ın katili itiraf etti! Genç kadının babasından şok sözler: Ne yaparsan yap!#Bursa
Uydu görüntüleri ortaya çıktı 90 bin askerle işgal hazırlığı iddiasıUydu görüntüleri ortaya çıktı! '90 bin askerle işgal hazırlığı' iddiası!#Rusya
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
HABERLERDünya Haberleri

Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine binlerce takviye asker gönderiyor

#Hindistan#Keşmir#Asker Takviyesi
Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine binlerce takviye asker gönderiyor

Hindistan’ın, son haftalarda yaşanan cinayetlerin ardından Cammu Keşmir bölgesine binlerce takviye asker göndermeye başladığı bildirildi.

Haberin Devamı

Dawn sitesinin yetkililere dayandırdığı haberine göre, son haftalarda bir dizi organize cinayetin yaşanmasının ardından Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesine takviye birlikler gönderilmeye başladı.

Cammu Keşmir Polis Gücü Sözcüsü Abhiram Pankaj, yaklaşık 2 bin 500 takviye askerin bölgeye ulaşarak konuşlandığını ve daha fazla askerin yolda olduğunu aktardı.

Bu hafta itibariyle yaklaşık 5 bin takviye askerin bölgeye konuşlandırılacağı bildirildi.

Hindistan hükümetinin bölgede on yıllardır en az 500 bin asker konuşlandırdığı biliniyor.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Haberin Devamı

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Keşmir#Asker Takviyesi

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT
Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı