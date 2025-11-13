Hindistan basınındaki iddialara Türkiye’den tepki

Haberin Devamı

DMM’den yapılan açıklamada, Hindistan’da yayın yapan bazı medya kuruluşlarında, “Türkiye’nin Hindistan’daki terör eylemleriyle bağlantılı olduğu, terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı” yönünde yayınlar yapıldığı belirtildi. “Yapılan maksatlı yayınlar, iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır” görüşüne yer verilen açıklamada, “Türkiye, her türlü terör eylemini nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kesin bir biçimde reddetmekte, uluslararası toplumla işbirliği içinde terörle mücadelede öncü bir ülke konumunda yer almaktadır” denildi. Dışişleri Bakanlığı da Hindistan’da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hint halkına başsağlığı diledi. Başkent Yeni Delhi’de Babür dönemine ait her gün binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Kızıl Kale yakınlarında önceki gün meydana gelen bombalı araç saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti.