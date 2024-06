Hindistan aşırı sıcaklarla boğuşuyor... Can kaybı 43'e yükseldi

Haberin Devamı

Hindistan, aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında can kaybı artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği belirtildi.



Bihar'da 10’u seçim görevlisi olmak üzere 19, Odisha’da ise 10 kişi yaşamını yitirdi. Jharkhand eyaletinde perşembe günü sıcaklığın 47 derecenin üzerine çıkmasının ardından en az 4 can kaybı yaşandı.



Hindistan'ın orta eyaletleri Madhya Pradesh’te 2, Uttar Pradesh'te 2 kişi hayatını kaybetti. Batıdaki Rajasthan eyaletinde ise 5 can kaybı yaşandı.



Başkent Yeni Delhi’de ise 52.9 ise tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı çarşamba günü 40 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirmişti.