×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hindistan aşırı sıcaklarla boğuşuyor... Can kaybı 43'e yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Hindistan#Sıcak#Can Kaybı
Hindistan aşırı sıcaklarla boğuşuyor... Can kaybı 43e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 12:30

Aşırı sıcak havanın etkisi altında kalan Hindistan'da can kaybı 43'e yükseldi.

Haberin Devamı

Hindistan, aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında can kaybı artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği belirtildi.

Bihar'da 10’u seçim görevlisi olmak üzere 19, Odisha’da ise 10 kişi yaşamını yitirdi. Jharkhand eyaletinde perşembe günü sıcaklığın 47 derecenin üzerine çıkmasının ardından en az 4 can kaybı yaşandı.

Hindistan'ın orta eyaletleri Madhya Pradesh’te 2, Uttar Pradesh'te 2 kişi hayatını kaybetti. Batıdaki Rajasthan eyaletinde ise 5 can kaybı yaşandı.

Başkent Yeni Delhi’de ise 52.9 ise tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı çarşamba günü 40 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Sıcak#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!