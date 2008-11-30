Hindistan’a yine giderim teröre yenilmemek lazım

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İNANILMAZ SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

Erden, Hindistan’a tekrar gidebileceğini belirterek "Teröre yenilmemek lazım" dedi. Atatürk Havalimanı’nda, Coca Cola’nın Güney Avrasya Başkanı olan babası Selçuk Erden’le kucaklaşan Yasemin Erden, el ele VIP Salonu çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erden şunları anlattı:



"İlk anlar biraz korkutucuydu. İlk 4-5 saat sonrasında sadece olayların yatışmasını beklemem gerektiğini anladım. Dumanlardan kaçmak için banyoya geçtim. Ailemle, arkadaşlarımla hep iletişim halindeydim. Sürekli olmamakla birlikte zaman zaman çatışmalar vardı. Otelin boşaltıldığı haberini alıyordum. Sonra Hint askerleri kapımı çaldı. Beni dışarı çıkardılar. Otelin içi hasar görmüştü. Askerler bizi duvar tarafına yakın tutup, bölgenin tamamen güvenli olduğundan emin olduktan sonra aşağıya indirdiler. Otelden çıkarıldım, büyükelçilik aracılığıyla ofis arkadaşlarıma teslim edildim. Bir eve, oradan da havalimanına gittim."



Eşyaları otelde kaldı



Mumbai’deki terör saldırılarının ardından dün Türkiye’ye dönenler arasında yer alan Alpay Kurt, kurtarma operasyonunda çok kişinin öldüğünü anlattı. Kurt dün havalimanında annesi Kıymet, eşi İclal ve 3.5 yaşındaki oğlu Doğa Kurt’a sarılarak hasret giderdi. Tac Mahal Oteli’ne yerleştikten sonra yemek için dışarı çıktıklarını belirten Kurt, saldırının bu sırada olduğunu ve dışarıda oldukları için kurtulduklarını anlattı. Kurt, kötü bir şey yaşamadıklarını ancak tüm eşyalarının otelde kaldığını belirterek, "Bizi bir başka otele yerleştirdiler. Sonra da Türkiye’ye döndük" dedi.



