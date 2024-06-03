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HIMARS'lar ilk kez Rusya'ya ateşlendi! ABD'ye ültimatom: Vahim sonuçları olur

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#Rusya#Ukrayna#HMARS
HIMARSlar ilk kez Rusyaya ateşlendi ABDye ültimatom: Vahim sonuçları olur
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 14:08

Rus medyası ABD yapımı HIMARS'ların ilk kez Rusya'ya yapılan saldırılarda kullanıldığını açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov ABD'ye ültimatom vererek, “Amerikalı liderleri ölümcül sonuçlara yol açabilecek yanlış hesaplamalara karşı uyarmak isterim. Alacakları cevabın ciddiyetini hafife alıyorlar" dedi.

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ABD ve Almanya geçtiğimiz hafta peş peşe açıklamalar yaparak Kiev'e temin ettikleri silahların Rusya topraklarına düzenlenecek saldırılarda kullanılabileceğini açıkladı. Fransa ve NATO da Batı'dan gönderilen mühimmatlarına kullanımına yeşil ışık yakarken Rusya'nın yeni hamleye tepkisi sert oldu. Açıklamanın geldiği günün akşamında Ukrayna'ya 53 füze ve 46 insansız hava aracı ile peş peşe saldırılar düzenlendi.

HIMARSLAR İLK KEZ KULLANILDI

Bölgedeki tansiyon adım adım yükselirken Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus medyası, Ukrayna'nın ABD yapımı silahları ilk kez Rus topraklarında kullandığını duyurdu. Rus savaş muhabiri Evgeniy Poddubny, Telegram kanalında paylaştığı birkaç fotoğrafın altına "Düşman Rus topraklarına saldırmak için Batı yapımı silah sistemleri kullanmaya başladı." notunu düştü ve söz konusu parçaların ABD yapımı HIMARS sistemlerine ait olduğunu öne sürdü.

HIMARSlar ilk kez Rusyaya ateşlendi ABDye ültimatom: Vahim sonuçları olur

RUSYA'DAN ABD'YE ÜLTİMATOM

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Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'ye adeta ültimatom vererek, Ukrayna'nın ABD yapımı silahları kullanmasının 'vahim sonuçları' olacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov Moskova'nın bu tür adımlara asimetrik karşılık verebileceğini söyledi.

Devlet haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Ryabkov,“Amerikalı liderleri ölümcül sonuçlara yol açabilecek yanlış hesaplamalara karşı uyarmak isterim. Alacakları cevabın ciddiyetini hafife alıyorlar" dedi.

HIMARSlar ilk kez Rusyaya ateşlendi ABDye ültimatom: Vahim sonuçları olur

PUTİN AÇIK AÇIK UYARMIŞTI

Rus kuvvetleri, son haftalarda Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov bölgesinde yapılan sürpriz taarruzlar sonucunda kazanımlar elde etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, daha önce Rusya’nın Harkov’da elde ettikleri son kazanımların ardından ülkesinin kuzey doğusuna yönelik saldırılarını daha da artırabileceğini söylemişti.

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Zelenski'nin açıklaması sonrası bazı Avrupalı liderler, Batı'dan tedarik edilen silahların nasıl kullanacağına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi için çağrıda bulundu.

HIMARSlar ilk kez Rusyaya ateşlendi ABDye ültimatom: Vahim sonuçları olur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'ya gerçekleştireceği saldırılarda Batılı silahların kullanılmasının 'ciddi sonuçları' olacağı konusunda uyarıda bulunmuş ve “Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalıdırlar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar. Bunun iyi ve doğru bir karar ve iyi bir çıkış yolu olduğunu düşünmüyorum. Bu gerginliği tırmandırma ve Avrupa’da ciddi bir çatışmaya ve küresel bir çatışmaya doğru yeni bir adımdır. Bu onlara lazım mı? O zaman buyurun” demişti.

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#Rusya#Ukrayna#HMARS

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