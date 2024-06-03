HIMARS'lar ilk kez Rusya'ya ateşlendi! ABD'ye ültimatom: Vahim sonuçları olur

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ABD ve Almanya geçtiğimiz hafta peş peşe açıklamalar yaparak Kiev'e temin ettikleri silahların Rusya topraklarına düzenlenecek saldırılarda kullanılabileceğini açıkladı. Fransa ve NATO da Batı'dan gönderilen mühimmatlarına kullanımına yeşil ışık yakarken Rusya'nın yeni hamleye tepkisi sert oldu. Açıklamanın geldiği günün akşamında Ukrayna'ya 53 füze ve 46 insansız hava aracı ile peş peşe saldırılar düzenlendi.

HIMARSLAR İLK KEZ KULLANILDI

Bölgedeki tansiyon adım adım yükselirken Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus medyası, Ukrayna'nın ABD yapımı silahları ilk kez Rus topraklarında kullandığını duyurdu. Rus savaş muhabiri Evgeniy Poddubny, Telegram kanalında paylaştığı birkaç fotoğrafın altına "Düşman Rus topraklarına saldırmak için Batı yapımı silah sistemleri kullanmaya başladı." notunu düştü ve söz konusu parçaların ABD yapımı HIMARS sistemlerine ait olduğunu öne sürdü.



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Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'ye adeta ültimatom vererek, Ukrayna'nın ABD yapımı silahları kullanmasının 'vahim sonuçları' olacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov Moskova'nın bu tür adımlara asimetrik karşılık verebileceğini söyledi.

Devlet haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Ryabkov,“Amerikalı liderleri ölümcül sonuçlara yol açabilecek yanlış hesaplamalara karşı uyarmak isterim. Alacakları cevabın ciddiyetini hafife alıyorlar" dedi.



Rus kuvvetleri, son haftalarda Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov bölgesinde yapılan sürpriz taarruzlar sonucunda kazanımlar elde etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, daha önce Rusya’nın Harkov’da elde ettikleri son kazanımların ardından ülkesinin kuzey doğusuna yönelik saldırılarını daha da artırabileceğini söylemişti.

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Zelenski'nin açıklaması sonrası bazı Avrupalı liderler, Batı'dan tedarik edilen silahların nasıl kullanacağına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi için çağrıda bulundu.



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