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Himalayalar’da dehşet 3 gün

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#Fay Manners#Michelle Dvorak#Himalayalar
Himalayalar’da dehşet 3 gün
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:00

Himalayalar’a tırmanan iki kadan dağcı, malzemeleri taşıyan ip kopunca 6 bin metrede mahsur kaldı. Kadın dağcılar, yiyecek ve ekipmanları olmadan üç gün boyunca kurtarılmayı bekledi.

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İNGİLİZ dağcı Fay Manners ve ABD’li Michelle Dvorak, Himalaya sıradağlarından biri olan ve Hindistan’ın kuzeyinde Chaukhamba Dağı’na tırmanırken yiyecek, çadır ve ekipmanlarını taşıyan ip koptu. İki dağcı yanlarında hiçbir malzeme olmadan 3 gün boyunca kurtarılmayı bekledi.

TEK UYKU TULUMU

6 bin metre yükseklikte mahsur kalan dağcılar, hemen kurtarma ekiplerine acil durum mesajı gönderdi. Ancak kurtarma helikopteri kötü hava koşulları yüzünden ikiliye ulaşamadı. Kar yağmaya başlayınca bir çıkıntıya sığınan Manners ve Dvorak, sahip oldukları tek uyku tulumunu paylaşmak zorunda kaldı. Manners geceyi, “Hipotermi hissediyordum, sürekli titriyordum” diye anlattı.

DAĞCILAR KURTARDI

Ertesi sabah helikopter dağcıların bulunduğu bölgede dolaştı ancak yerlerini tespit edemedi. Bir geceyi daha dağda geçiren kadınlar, üçüncü gün helikopterin kendilerine ulaşamayacağını anlayınca, ekipmanları olmamasına rağmen dağdan inmeye karar verdi. Bu esnada onları aramaya çıkan bir grup Fransız dağcı, ikiliyi gördü ve hemen helikopterle iletişime geçerek yerlerini bildirdi. Manners “Hayatta kalabileceğimizi anlayınca ağladım. Ya donarak ölecektik ya da ekipman olmadan dik buzulları geçmeye çalışacaktık” diye konuştu.

 

6 bin metrede mahsur kaldılar

 

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#Fay Manners#Michelle Dvorak#Himalayalar

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