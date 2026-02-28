Hillary’e 6 saatlik Epstein sorgusu: Bana değil Bill’e sorun

Haberin Devamı

Oturum, Clinton’ların ikamet ettiği New York’ta Chappaqua banliyösünde yer alan Sahne Sanatları Merkezi’nde basına kapalı olarak yapıldı. Clinton, açılış konuşmasında Epstein’ı tanımadığını, “suç faaliyetlerinden” ise haberinin olmadığını belirtti. Cumhuriyetçileri “kendisini siyasi tiyatroda bir araç olarak kullanmakla” suçlayan Clinton, ABD Başkanı Donald Trump’ın da komite önünde ifade vermesi gerektiğini öne sürdü.

UFO’LARI SORMUŞLAR

Oturumun ardından yapılan basın toplantısında Cumhuriyetçilerin kamuya açık bir oturum düzenlemeyi reddettiğini savunan Clinton “kamuya açık olsa bile komite önünde bir daha ifade vermeyeceğini” belirtti. Clinton, Cumhuriyetçilerin oturumun sonuna doğru kendisine “UFO’lar ve bazı üst düzey Demokratların çocuk cinsel istismarı şebekesine karıştığını öne süren “Pizzagate” komplo teorisine ilişkin gündem dışı sorular yönelttiğini” ifade etti.

12 KEZ AYNI YANITI VERMİŞ

Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, yaptığı açıklamada “oturumun verimli geçtiğini ancak bazı yanıtların tatmin edici bulunmadığını” kaydetti. Comer, Clinton’ın birçok soruya “Bilmiyorum, bunu kocama sormanız gerekir” diye yanıt verdiğini ve bu ifadeyi 12’den fazla kez kullandığını öne sürdü.

ESKİ BAŞKAN: HİÇBİR ŞEY YAPMADIM

Hillary’nin ardından eşi ve eski ABD Başkanı Bill Clinton da dün komitenin karşısına çıktı. Clinton, 40 yılı aşkın bir süredir Kongre üyeleri önünde ifade veren ilk başkan oldu. Clinton ifadesinde, ‘Epstein ile kısa bir tanışıklığı olduğunu ve bu ilişkinin skandallar ortaya çıkmadan önce sona erdiğini’ söyledi. Clinton, “Epstein mağdurlarından ve işlediği suçlardan asla haberim yoktu. Tanışıklığımız yıllar önce sona erdi. Hiçbir şey görmedim ve hiçbir şey yapmadım” dedi. Clinton’lar, komitedeki Cumhuriyetçilerin “Kongre’ye saygısızlık suçlaması” tehdidinin ardından ifade vermeyi kabul etmişti.