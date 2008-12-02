Hillary resmen Dışişleri’ne

Obama buna karşılık, Hillary’nin eşi Bill Clinton’dan, her birinden 400 bin dolar kazandığı konuşmaları artık yapmama ve vakfına bağışta bulunan tüm isimleri açıklama sözü aldı.
BU KADRO ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL ABD'Yİ YÖNETECEK
Obama, dünkü basın toplantısında, medyaya sızan başka bazı bakan isimlerini de doğruladı. Bush Yönetimi’nin Savunma Bakanı Robert Gates görevine devam edecek. Bir dönem ABD’nin Avrupa’daki güçlerine komuta eden emekli general James L. Jones, Obama’nın ulusal güvenlik danışmanı olacak. Başsavcı olarak Eric Holder, İç Güvenlik Bakanı olarak Janet Napolitano, Sağlık Bakanı olarak Tom Daschle ve Ticaret Bakanı olarak Bill Richardson aday gösterildi.
Obama, kampanyası sırasında dış politika danışmanlığını yapan Susan Rice’ı da ABD’nin yeni BM Daimi Temsilcisi olarak seçti. Mevcut Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ile akrabalık bağı bulunmayan Susan Rice, Darfur gibi "süregelen soykırımlarla" özellikle ilgileniyor.
Obama’ya seçim kampanyası sırasında bir süre danışmalık yapan ve Hillary Clinton’a "canavar" dediği için kampanyadan uzaklaştırılan Samantha Power da ekibe geri döndü.