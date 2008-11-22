Hillary dışişleri bakanlığını kabul etti

Adı açıklanmayan kaynak, Clinton’ın Obama ile dışişleri bakanı olarak üstleneceği rolü ve uygulayacağı dış politikayı tartıştığını belirterek, "O hazır" dedi. Clinton’ın bu konuda resmi açıklamayı 27 Kasım’da yapması bekleniyor.
AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Hillary Clinton’un, dışişleri bakanı olarak atanmasının Avrupa’da iyi karşılanacağını belirtti. Öte yandan NBCtelevizyonu da Barack Obama’nın, hazine bakanlığına New York Fed
(ABD Merkez Bankası
) başkanı Timothy Geithner ve ticaret bakanlığına New Meksiko Valisi Bill Richardson’u atamasının beklendiğini duyurdu.