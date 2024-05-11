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Hillary Clinton gençlere çattı: ‘Tarih bilmiyorlar’

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#Hillary Clinton#Gençler#Tarih
Hillary Clinton gençlere çattı: ‘Tarih bilmiyorlar’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülke genelindeki üniversitelerde Filistin yanlısı gösteriler düzenleyen gençleri “tarih bilmemekle” suçladı.

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MSNBC kanalındaki bir programa katılan Clinton, “Son aylarda birçok gençle konuşma fırsatım oldu. Gençler Ortadoğu tarihiyle ilgili hatta dürüst olmak gerekirse kendi ülkemizin tarihi dahil olmak üzere birçok bölgenin tarihiyle ilgili çok da bir şey bilmiyorlar” diye konuştu. Eşi ve eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde, İsrail ve Filistin’in anlaşma masasına oturduğunu aktaran Clinton, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün lideri Yaser Arafat’ın teklifi kabul etmesi halinde “24 yıl önce Filistin devleti kurulmuş olacaktı” diyerek gençlerin bu yaşananları bilmediğini savundu. Öğrencilerin “propaganda” ile beslendiklerini söyleyen Clinton, sosyal medyanın da gündem yaratmak için manipüle edildiğini öne sürdü.

 

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#Hillary Clinton#Gençler#Tarih

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