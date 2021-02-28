Hikmet Hacıyev CNN TÜRK’e konuştu: Azerbaycan'ın demir yumruğu gücünü koruyor

Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın 30 yıl sonra elde ettiği Karabağ zaferinin ardından Ermenistan’da sular durulmuyor. Ordunun istifaya davet ettiği Başbakan Nikol Paşinyan koltuğunu korumaya çalışırken, gelişmeler Azerbaycan’da da yakından takip ediliyor.

"ERİVAN'DA YAŞANANLAR KARABAĞ'I ETKİLEMEZ" MESAJI



Akıllardaki sorulardan biri de Ermenistan’daki muhtıra , darbeye dönüşürse bu Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan Karabağ anlaşmasını etkiler mi? Hacıyev bu konuda net bir mesaj veriyor: Topraklarımızı kurtardık, sorun bitmiştir. Ve ekliyor; Azerbaycan'ın demir yumruğu gücünü koruyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ‘Paşinyan istifa etmeli mi?’ sorusunaysa, "Yorum yapmak istemeyiz, ermeni halkının kararıdır” yanıtını verdi.