Hiçbiri aşı olmamıştı... 4 yaşındaki kızları uykusunda can verdi!

4 yaşındaki Kali Cook, ABD'nin Texas eyaletinin Galveston County bölgesinde Kovid-19'a verilen en küçük kurban oldu. Küçük kız aşı olmamış ailesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından bir gün sonra uykusunda son nefesini verdi...

Dünya medyası buna benzer haberlerle çalkalanmaya devam ediyor.

Ailesi aşılanmayan küçük kız onlardan kaptığı koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği ve yaşadığı yerdeki en küçük virüs kurbanı oldu. Kali'nin annesi Karra Harwood yerel basına yaptığı açıklamada "Ben de onlardan biriydim. aşı karşıtıydım. Şimdi keşke bunu yapmasaydım diyorum." açıklamasını yaptı.

Kali, altta yatan bir hastalığı ya da bağışıklık problemi olmayan bir çocuktu. Ancak annesinin ifadesine göre kardeşlerinden 'daha çok' hastalanıyordu.

Kali'nin annesi Karra, geçtiğimiz pazartesi koronavirüs olduğunu öğrendi ve bunun üzerine neredeyse tüm aile karantinaya girdi. Karra da kendini ailenin geri kalanından izole etti.

Ancak bu geç kalınmış önlemler işe yaramadı ve Karra'nın nişanlısıyla 5 aylık oğlu virüsü kaparak hastanelik oldular.

Hemen ertesi gün ise genç kadın, 4 yaşındaki kızının ateşi olduğunu fark etti. Kızına ateş düşürücü verip tekrar uyuttu. Karra ve nişanlısı işe gitmek için evden çıktıklarında ise Kali çoktan hayatını kaybetmişti. "Uykusunda öldü..." Annesinin kızının ardından söylediği son sözler bunlar oldu.

Kali'nin aşı karşıtı anneannesinin Facebook paylaşımı

Ana okuluna gitmeye daha yeniş başlamış olan Kali yaşadığı yerdeki en küçük virüs kurbanı oldu. ondan önceki en genç ölüm 24 yaşındaki bir gençti.

Kali'nin ölümü üzerine bölgenin resmi sağlık yetkilisi Philip Keiser, bu durumun bir trajedi olduğunu ve salgının sürdüğü bu günlerde daha fazla aşılama yapılması gerektiğini söyledi. Philip Keiser "Bu berbat bir durum ama insanları bunu mutlaka öğrenmeli" diyerek çocukları hastalanan ailelerin nasılsa atlatır düşüncesiyle tıbbi yardımı es geçmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Kali'nin annesi de yaptığı şeyin pişmanlığını yaşadığını ve kızının trajik hikayesini paylaşarak insanların aşı yaptırması için çaba göstereceğini söyledi. Acılı aile küçük kızlarının cenaze masrafları için bir yardım kampanyası başlattı ve onun hikayesini bu yolla da duyuracaklarını açıkladı.

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