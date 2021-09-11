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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 11.09.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Hiçbiri aşı olmamıştı... 4 yaşındaki kızları uykusunda can verdi!

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Hiçbiri aşı olmamıştı... 4 yaşındaki kızları uykusunda can verdi!

Koronavirüste hastalanmayı, hastalanırsak da ağır geçirmemizi engelleyen ve salgına karşı en büyük silahımız olan aşılarla ilgili şüphecilik ve aşı karşıtlığı akımı giderek büyüyor. Ancak aşının faydasına inanmayan ve aşısız da korunabileceğine inanan insanlar bir süre sonra Kovid-19 gerçeğinin acı bedelini ödemek zorunda kalabiliyor...

4 yaşındaki Kali Cook, ABD'nin Texas eyaletinin Galveston County bölgesinde Kovid-19'a verilen en küçük kurban oldu. Küçük kız aşı olmamış ailesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasından bir gün sonra uykusunda son nefesini verdi...

Dünya medyası buna benzer haberlerle çalkalanmaya devam ediyor.

Ailesi aşılanmayan küçük kız onlardan kaptığı koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği ve yaşadığı yerdeki en küçük virüs kurbanı oldu. Kali'nin annesi Karra Harwood yerel basına yaptığı açıklamada "Ben de onlardan biriydim. aşı karşıtıydım. Şimdi keşke bunu yapmasaydım diyorum." açıklamasını yaptı.

Hiçbiri aşı olmamıştı... 4 yaşındaki kızları uykusunda can verdi

Kali, altta yatan bir hastalığı ya da bağışıklık problemi olmayan bir çocuktu. Ancak annesinin ifadesine göre kardeşlerinden 'daha çok' hastalanıyordu.

Kali'nin annesi Karra, geçtiğimiz pazartesi koronavirüs olduğunu öğrendi ve bunun üzerine neredeyse tüm aile karantinaya girdi. Karra da kendini ailenin geri kalanından izole etti.

Koronavirüsten ölen genç kadının hastane yatağında son sözleri Aşı yaptırın oldu
Koronavirüsten ölen genç kadının hastane yatağında son sözleri 'Aşı yaptırın' oldu

Ancak bu geç kalınmış önlemler işe yaramadı ve Karra'nın nişanlısıyla 5 aylık oğlu virüsü kaparak hastanelik oldular.

Hiçbiri aşı olmamıştı... 4 yaşındaki kızları uykusunda can verdi

Hemen ertesi gün ise genç kadın, 4 yaşındaki kızının ateşi olduğunu fark etti. Kızına ateş düşürücü verip tekrar uyuttu. Karra ve nişanlısı işe gitmek için evden çıktıklarında ise Kali çoktan hayatını kaybetmişti. "Uykusunda öldü..." Annesinin kızının ardından söylediği son sözler bunlar oldu.

Hiçbiri aşı olmamıştı... 4 yaşındaki kızları uykusunda can verdi

Kali'nin aşı karşıtı anneannesinin Facebook paylaşımı

Ana okuluna gitmeye daha yeniş başlamış olan Kali yaşadığı yerdeki en küçük virüs kurbanı oldu. ondan önceki en genç ölüm 24 yaşındaki bir gençti.

Kali'nin ölümü üzerine bölgenin resmi sağlık yetkilisi Philip Keiser, bu durumun bir trajedi olduğunu ve salgının sürdüğü bu günlerde daha fazla aşılama yapılması gerektiğini söyledi. Philip Keiser "Bu berbat bir durum ama insanları bunu mutlaka öğrenmeli" diyerek çocukları hastalanan ailelerin nasılsa atlatır düşüncesiyle tıbbi yardımı es geçmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Hiçbiri aşı olmamıştı... 4 yaşındaki kızları uykusunda can verdi

Kali'nin annesi de yaptığı şeyin pişmanlığını yaşadığını ve kızının trajik hikayesini paylaşarak insanların aşı yaptırması için çaba göstereceğini söyledi. Acılı aile küçük kızlarının cenaze masrafları için bir yardım kampanyası başlattı ve onun hikayesini bu yolla da duyuracaklarını açıkladı.

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