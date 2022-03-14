Hiçbir yere gitmiyorum

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RUSYA’nın 2014’te işgal ettiği Donetsk’te bir maden işçisinin oğlu olarak doğan Rinat Akhmetov, yıllar içinde Ukrayna’nın en zengin işinsanı oldu. Son yıllarda Ukrayna futboluna damga vuran Shakhtar Donetsk’in de sahibi olan Akhmetov, Forbes dergisine yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dayım ve ülkemi terk etmeyeceğim. Tüm Ukraynalılarla aynı duyguları paylaşıyorum. Bu savaşta Ukrayna’nın zaferini içtenlikle bekliyorum. Ülkeyi daha mutlu ve huzurlu hale getirmek için yeniden inşa etmeye başlayacağız. Kendi adıma bu hedefe ulaşmak için hiçbir masraftan, çabadan kaçınmayacağım” dedi.

ANLATIRKEN AĞLIYORUM

Serveti sadece iki haftada 14 milyar dolardan 6 milyar dolara gerileyen işinsanı, Forbes dergisinin sorularına yazılı yanıt verdi. Ukrayna’da olduğunu söyleyen ancak bulunduğu şehir bilinmeyen Akhmetov, işgal başlamadan iki gün önce sahibi olduğu vakıf aracılığıyla sivillerin tahliyesi ve ilaç temini için çalışmalara başladığını anlattı. Şirketlerinde çalışanların maaşlarını almaya devam ettiğini söyleyen Akhmetov, “2022 yılında insanların üretim tesislerimizde, atölyelerimizde saklanmak zorunda kaldığı gerçeğine inanamıyorum” dedi. Akhmetov, “Mariupol’un tam bir abluka altında. İnsanlar su içebilmek için karları eritiyor. Gözünüzden yaş gelmeden bunu anlatabilmek kolay değil” ifadelerini kullandı.

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RUSYA’DA KOZMETİK KUYRUĞU

UKRAYNA’ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ülkede gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yaptırımlar kapsamında Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazalarında yaşanan panik alışverişi, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açtı. Sephora, Victoria’s Secret, Dior, The Body Shop, Chanel ve Mac gibi markaların Rusya’daki günlük satışları, mağazalarının kepenklerini indirmeden önce katlandı.