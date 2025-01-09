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Herzog’dan Rumlara sürpriz ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Herzog#Trump
Herzog’dan Rumlara sürpriz ziyaret
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:00

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog Kıbrıs Rum yönetimine bugün programda olmayan sürpriz bir ziyarette bulunuyor.

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Resmi açıklamalara göre Herzog ve Rum lider Nikos Hristodulidis ikili ilişkiler ve ABD’de yeni Trump döneminde değişecek bölgesel dengeleri ele alacak. Ancak ikilinin ortak endişesinin Suriye’deki yeni dönem ve Türkiye’nin yükselişi olduğu biliniyor.

DOĞU AKDENİZ PAYLAŞIMI

İsrail Cumhurbaşkanı ve Rum liderin ele alacağı konular arasında Türkiye ve Suriye arasında muhtemel doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı anlaşması da olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun bir süre önce “Suriye ile deniz yetki alanı anlaşması imzalayabiliriz” açıklaması, Rum-Yunan ikilisinin paniğe kapılmasına neden olmuştu. Bu arada, Yunanistan-Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır dün Kahire’de rutin hale getirdikleri 10’uncu buluşmalarını gerçekleştirdi. Rumların İsraille benzer Mısır’la da deniz paylaşım anlaşması bulunuyor. Mısır lideri Abdülfettah el Sisi ev sahipliğindeki zirvede Rum lider Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, 3’lü arasında ekonomik ilişkilerin ele alındığını açıklamakla yetindi.

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#İsrail#Herzog#Trump

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