Herzog protestolarla karşılandı: İsrail’den Rumlara Türkiye ziyareti

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Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını paylaşım mücadelesinde Türkiye karşıtı blok oluşturan Rum-Yunan ikilisi ile İsrail şimdi de Suriye’deki gelişmelerin ardından Türkiye’yi durdurmak için yeni planlar peşinde. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, önceki akşam Rum yönetimine program dışı sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Rum lider Nikos Hristodulidis’in bir diğer sürpriz konuğu ise Herzog’dan birkaç saat önce gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el Nahyan oldu. Hristodulidis, “Her iki görüşmede de Suriye’deki gelişmeler ve bölgeye etkilerini ele aldık” demekle yetindi.

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‘HOŞ GELMEDİN’ PANKARTLARI

Herzog’un ziyareti İsrail hükümetinin Türkiye’yi Suriye’de kendisine yönelik yeni tehdit olarak gördüğü ve Türkiye konulu özel toplantılar yaptığı bir sırada gerçekleşti. Mısır’da bulunan Hristodulidis, Kahire’den Atina’ya geçti ve eski Yunan Başbakan Kostas Simitis’in cenazesine katıldıktan sonra tüm programlarını iptal ederek Herzog’a yetişmek için Lefkoşa’nın Rum Kesimi’ne döndü. ‘Acil’ ziyaret, Rum muhalefeti ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine de yol açtı. Filistin yanlısı örgütler, Herzog-Hristodulidis görüşürken başkanlık binası dışında, İngilizce “Katil evine dön” sloganları attı, “İstenmeyen adam, Filistin’in yanındayız, Hoş gelmedin” yazılı pankartlar taşıdı. Önlem olarak geçtiği yollar trafiğe kapatılan Herzog bir saat süren görüşmesinin hemen ardından İsrail’e döndü.

İKİNCİ SÜRPRİZ NAHYAN

Hristodulidis’in Herzog görüşmesi öncesinde sessiz sedasız gelen bir başka önemli ziyaretçisi, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el Nahyan oldu. Rum lider temaslarıyla ilgili olarak, “Her iki konuğumla da Suriye’deki yeni gelişmeler ve bölgeye olası etkilerini görüştük. Herzog ile somut konuları da ele aldık, ancak açıklamayacağım” dedi. Nahyan, çarşamba günü İsrailli mevkidaşı ile görüşmüştü. Rum lider dün sabah ise Lübnan’ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Joseph Avn’la görüşmek üzere Beyrut’a gitti.