Herzog Ankara’dan önce Yunanistan ve Rum Kesimi’ne gidiyor

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Mart ayında Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtilen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bu hafta Yunanistan, gelecek hafta ise Kıbrıs Rum kesimine resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İLK DURAĞI ATİNA

İsrail’de yayımlanan Times of Israel gazetesinin haberine göre Isaac Herzog, perşembe günü Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun daveti üzerine resmi ziyaret için başkent Atina’ya hareket edecek. Yunanistan’daki temaslarında Herzog, Başbakan Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou, Meclis Başkanı Konstantinos Tasoulas, muhalefetteki radikal sol SYRİZA partisi lideri eski Başbakan Alexis Çipras ve yerel Yahudi toplulukları temsilcileri ile bir araya gelecek.

‘İSTİKRAR İTTİFAKI’

Herzog bu ziyaretin ardından 2 Mart’ta da Güney Kıbrıs’a gidecek ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek. Bu ziyaret programları ile ilgili yaptığı açıklamada Herzog, “Her iki ziyarette de uluslarımız arasında zengin işbirliğini derinleştirip, genişletme yönünde adımları ele alacağız. Bilhassa iklim kriziyle mücadelede Akdeniz Havzası’nda bölgesel işbirliği olanaklarını tartışacağız” dedi. İsrail, Yunanistan ve Rum kesimini Akdeniz’de ‘istikrar ittifakı ortakları’ olarak niteleyen Herzog, resmi ziyaretlerin bu ülke halkları arasında derin dostluk ve stratejik ortaklığın ifadesi olduğunu kaydetti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirilmişti.