Hermon Dağı’nda kışlayacaklar: İsrail’in çıkmaya niyeti yok

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı’nda işgal edilen bölgede “kış boyunca kalınması” talimatı verdiğini bildirdi. Daha önce tampon bölgedeki işgalin “geçici” olacağını savunan Katz, “Suriye’de yaşananlar nedeniyle Hermon Dağı’nı ele geçirmemiz büyük bir güvenlik önemi taşıyor” dedi.

Esad yönetimin sona ermesinden bu yana İsrail ordusu, Suriye ordusunun askeri varlıklarına karşı yüzlerce hava ve deniz saldırısı düzenledi. Ayrıca, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’nde 1967’den bu yana süren işgalini genişleterek tampon bölgeye ve başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.