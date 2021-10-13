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HABERLERDünya Haberleri

Herkesin sorduğu soru: Cruise’un yüzüne ne oldu?

#Tom Cruise#Botoks#Görevimiz Tehlike
Herkesin sorduğu soru: Cruise’un yüzüne ne oldu

“Görevimiz Tehlike 7” (Mission: Impossible 7) filminin çekimlerini tamamlayan ünlü aktör Tom Cruise’un son hali tartışma konusu oldu.

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San Francisco Giants ile Los Angeles Dodgers arasındaki beyzbol maçını oğluyla birlikte tribünden izleyen Cruise, yüzündeki şişlikle gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Tom Cruise’un yüzüne ne oldu?” sorusu öne çıkarken, bunun gerçekte Cruise değil, “onun maskesini takmış ya da sadece ona biraz benzeyen bir başkası” olduğunu iddia edenler oldu. Tribünde oldukça neşeli görünen 59 yaşındaki oyuncunun, yüzüne dolgu yaptırdığı da ileri sürüldü.

Herkesin sorduğu soru: Cruise’un yüzüne ne oldu

EYLÜL 2021: Çekimleri geçtiğimiz ay tamamlanan “Görevimiz Tehlike 7”nin yıldızı Cruise’un yüzünde şişlik yoktu.

Herkesin sorduğu soru: Cruise’un yüzüne ne oldu

EKİM 2021

MAÇI OĞLUYLA İZLEDİ

Maçı, Nicole Kidman ile evliliği sırasında evlat edindikleri 26 yaşındaki oğlu Connor ile izleyen Tom Cruise, oldukça keyifli vakit geçirdi. Yanına gelen hayranları ile sohbet eden ünlü aktörün, tribünde oturduğu koltuğun biletlerinin 1000 dolara satıldığı belirtildi.

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#Tom Cruise#Botoks#Görevimiz Tehlike