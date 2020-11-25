Herkesi solladı

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın patronu Elon Musk, son dönemde şirket hisselerinin önemli oranda artması üzerine Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde dünyanın en zengin ikinci ismi koltuğuna oturdu. 127.9 milyar dolarlık servete ulaşan Musk, 127.7 milyar dolarlık serveti bulunan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geride bıraktı. Hisselerdeki bir günlük yükselişle 7.2 milyar dolar kazanan Musk’ın serveti, yıl başından beri 100.3 milyar dolar attı. Tesla’nın hisse değeri ise son aylardaki artışlarla 500 milyar dolara yaklaştı.

49 yaşındaki ünlü girişimci, bu senenin başında listede 35’inci sırada yer alıyordu. Yıl başından beri dünyada servetini en çok artıran isim olan Musk’ın önünde 182 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un patronu Jeff Bezos yer alıyor. Bezos yıl başından beri servetini 67 milyar dolar artırdı. 3’üncü sıraya düşen Bill Gates’i 105 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault takip ederken, listenin 5’inci sırasında ise 102 milyar dolarla Mark Zuckerberg yer alıyor.