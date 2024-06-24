×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Herkes onun sağlıklı hayat önerilerini konuşuyordu… Buz adam lakaplı yaşam koçuna şok suçlama: Kızlarımız senin yüzünden öldü

Güncelleme Tarihi:

#Wim Hof#Yaşam Koçu#Buz Adam
Herkes onun sağlıklı hayat önerilerini konuşuyordu… Buz adam lakaplı yaşam koçuna şok suçlama: Kızlarımız senin yüzünden öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 13:03

Son yıllarda soğuk suya dayanma ve nefes teknikleri konusundaki öğretileri çok popüler olan yaşam koçu ve influencer Wim Hof, aşırı soğuğa dayanma kabiliyetinin sağlıklı yaşamın en büyük anahtarı olduğunu iddia ediyordu.

Haberin Devamı

Takipçilerinin “Buz Adam” lakabıyla tanıdığı Wim Hof, “Hof” metodu adını verdiği yöntemle insanlara daha sağlıklı bir yaşam vaat ediyordu.

Ancak dünya çapında tanınan ve takip edilen Hof’a şoke edici bir dizi suçlama yöneltildi.

Bazı aileler sevdiklerinin “Buz Adam” Wim Hof’un nefes alma yöntemini uyguladıktan sonra öldüğünü iddia etti.

Herkes onun sağlıklı hayat önerilerini konuşuyordu… Buz adam lakaplı yaşam koçuna şok suçlama: Kızlarımız senin yüzünden öldü

DÜNYA ÇAPINDA TANINDI, SAYISIZ İNSAN ONUN YÖNTEMLERİNİ UYGULUYOR

65 yaşındaki Wim Hof aşırı soğuğa dayanma kabiliyetiyle tanınıyor ve binlerce hayranı onun yöntemlerini takip ediyor.

Bu yöntemin stresi azalttığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hatta kanser, diyabet ve artrit tedavisine yardımcı olduğu söyleniyor.

Haberin Devamı

Hollandalı sporcu ve yaşam koçu ilk kez 1995 yılında eşinin ölümünün ardından yaşadığı acıyı yenmek amacıyla benimsediği soğuk terapiyi mümkün olduğunca çok kişiye öğretmek istediğini söylüyordu.

Herkes onun sağlıklı hayat önerilerini konuşuyordu… Buz adam lakaplı yaşam koçuna şok suçlama: Kızlarımız senin yüzünden öldü

İlk eşi Marivelle-Maria şizofreni hastası olduktan sonra intihar ederek ölmüş ve Wim'i dört çocuğunu tek başına büyütmek zorunda bırakmıştı.

Ancak Sunday Times'da yer alan habere göre bu alışılmadık yöntemin insanların ölümüne yol açtığı iddia ediliyor ve Wim Hof da riskler konusunda uyarıda bulunmayarak bu ölümlere sebep olmakla suçlanıyor.

Herkes onun sağlıklı hayat önerilerini konuşuyordu… Buz adam lakaplı yaşam koçuna şok suçlama: Kızlarımız senin yüzünden öldü

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ KADIN NEHİRDE BOĞULDU

Gazetenin haberine göre üç çocuk annesi Kellie Poole, bu akımı benimsedikten sonra Derbyshire'daki bir nehirde fenalaşarak hayatını kaybetti.

39 yaşındaki Poole, Nisan 2022'de arkadaşı Victoria Fielding ile birlikte Peak District'teki Goyt Nehri'nde iki saatlik bir derse katıldı.

Soğuk suya girdikten kısa bir süre sonra baş ağrısından şikâyet etmeye başladı ve ardından yere yığıldı.

Haberin Devamı

Sudan çıkarılan ve sınıftakiler tarafından hayata döndürülmeye çalışılan talihsiz kadın olay yerinde öldü.

Ölümüyle ilgili soruşturmada Kellie Poole’un teşhis edilmemiş bir kalp rahatsızlığı olduğu ve soğuk suya girince bu yüzden hayatını kaybettiği söylenmişti.

Sunday Times, adli tabip raporları ve mülakatların yanı sıra ailelerin kamuoyuna yaptığı açıklamaları kullanarak, kurbanın Hof yöntemini ya da benzer bir tekniği kopyalamaya çalıştığına inanılan 11 ölümü tespit etti.

Herkes onun sağlıklı hayat önerilerini konuşuyordu… Buz adam lakaplı yaşam koçuna şok suçlama: Kızlarımız senin yüzünden öldü

"17 YAŞINDAKİ KIZMI ÖLDÜRDÜ"

Ağustos 2022'de 17 yaşındaki Madelyn Metzger, babasına göre Hof'un yöntemini taklit etmeye çalışırken Kaliforniya'daki evlerinin yüzme havuzunda boğuldu.

Haberin Devamı

Raphael Metzger kızını yüzüstü suyun içinde buldu ve onu hemen sudan çıkarıp kalp masajı yapmaya çalıştı ve sağlık görevlilerini çağırdı ancak ne yazık ki kızı ellerinde can verdi.

Herkes onun sağlıklı hayat önerilerini konuşuyordu… Buz adam lakaplı yaşam koçuna şok suçlama: Kızlarımız senin yüzünden öldü

Daha sonra Maddie'nin 2020'den beri bu yöntemi araştırdığını ve olayın meydana gelmesinden bir ay önce Wim Hof’un uygulamasını telefonuna indirdiğini keşfetti.

Madelyn Metzger’in babası 67 milyon sterlinlik bir dava açtı ve Hof ile işletmelerinin Kaliforniya'da nefes alma yöntemini tanıtmasını yasaklayacak bir tedbir kararı istedi.

Raphael Metzger, Wim'in tekniğini tanıtırken ihmalkâr davrandığını ve insanları boğulma riskine karşı gerektiği gibi uyarmayarak ölüme neden olduğunu savunuyor.

Haberin Devamı

Herkes onun sağlıklı hayat önerilerini konuşuyordu… Buz adam lakaplı yaşam koçuna şok suçlama: Kızlarımız senin yüzünden öldü

ŞİRKET İDDİALARI REDDETİ: ÖLÜMLERDEN SORUMLU DEĞİLİZ

Hof ve şirketi ise bu iddiaları reddederek Maddie'ye bakmakla yükümlü olmadıklarını savundu.

“Yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyor ve sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz. Wim Hof Metodunu uygulayan herkesin güvenliği ve refahı bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle tüm platformlarımızda, ürünlerimizde ve eğitimimizin her alanında güvenliği sürekli olarak vurguluyoruz" diyen şirket ölümlerde ihmalleri olmadığını iddia etmeye devam ediyor.

Gözden KaçmasınBayılıp hastaneye gitti, tam 4 hafta sonra doğum yaptı ‘Sana MR çekmeden önce hamilelik testi yapalım’Bayılıp hastaneye gitti, tam 4 hafta sonra doğum yaptı! ‘Sana MR çekmeden önce hamilelik testi yapalım’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Wim Hof#Yaşam Koçu#Buz Adam

BAKMADAN GEÇME!