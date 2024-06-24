Herkes onun sağlıklı hayat önerilerini konuşuyordu… Buz adam lakaplı yaşam koçuna şok suçlama: Kızlarımız senin yüzünden öldü

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Takipçilerinin “Buz Adam” lakabıyla tanıdığı Wim Hof, “Hof” metodu adını verdiği yöntemle insanlara daha sağlıklı bir yaşam vaat ediyordu.

Ancak dünya çapında tanınan ve takip edilen Hof’a şoke edici bir dizi suçlama yöneltildi.

Bazı aileler sevdiklerinin “Buz Adam” Wim Hof’un nefes alma yöntemini uyguladıktan sonra öldüğünü iddia etti.





DÜNYA ÇAPINDA TANINDI, SAYISIZ İNSAN ONUN YÖNTEMLERİNİ UYGULUYOR

65 yaşındaki Wim Hof aşırı soğuğa dayanma kabiliyetiyle tanınıyor ve binlerce hayranı onun yöntemlerini takip ediyor.

Bu yöntemin stresi azalttığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hatta kanser, diyabet ve artrit tedavisine yardımcı olduğu söyleniyor.

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Hollandalı sporcu ve yaşam koçu ilk kez 1995 yılında eşinin ölümünün ardından yaşadığı acıyı yenmek amacıyla benimsediği soğuk terapiyi mümkün olduğunca çok kişiye öğretmek istediğini söylüyordu.

İlk eşi Marivelle-Maria şizofreni hastası olduktan sonra intihar ederek ölmüş ve Wim'i dört çocuğunu tek başına büyütmek zorunda bırakmıştı.

Ancak Sunday Times'da yer alan habere göre bu alışılmadık yöntemin insanların ölümüne yol açtığı iddia ediliyor ve Wim Hof da riskler konusunda uyarıda bulunmayarak bu ölümlere sebep olmakla suçlanıyor.





ÜÇ ÇOCUK ANNESİ KADIN NEHİRDE BOĞULDU

Gazetenin haberine göre üç çocuk annesi Kellie Poole, bu akımı benimsedikten sonra Derbyshire'daki bir nehirde fenalaşarak hayatını kaybetti.

39 yaşındaki Poole, Nisan 2022'de arkadaşı Victoria Fielding ile birlikte Peak District'teki Goyt Nehri'nde iki saatlik bir derse katıldı.

Soğuk suya girdikten kısa bir süre sonra baş ağrısından şikâyet etmeye başladı ve ardından yere yığıldı.

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Sudan çıkarılan ve sınıftakiler tarafından hayata döndürülmeye çalışılan talihsiz kadın olay yerinde öldü.

Ölümüyle ilgili soruşturmada Kellie Poole’un teşhis edilmemiş bir kalp rahatsızlığı olduğu ve soğuk suya girince bu yüzden hayatını kaybettiği söylenmişti.

Sunday Times, adli tabip raporları ve mülakatların yanı sıra ailelerin kamuoyuna yaptığı açıklamaları kullanarak, kurbanın Hof yöntemini ya da benzer bir tekniği kopyalamaya çalıştığına inanılan 11 ölümü tespit etti.





"17 YAŞINDAKİ KIZMI ÖLDÜRDÜ"

Ağustos 2022'de 17 yaşındaki Madelyn Metzger, babasına göre Hof'un yöntemini taklit etmeye çalışırken Kaliforniya'daki evlerinin yüzme havuzunda boğuldu.

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Raphael Metzger kızını yüzüstü suyun içinde buldu ve onu hemen sudan çıkarıp kalp masajı yapmaya çalıştı ve sağlık görevlilerini çağırdı ancak ne yazık ki kızı ellerinde can verdi.

Daha sonra Maddie'nin 2020'den beri bu yöntemi araştırdığını ve olayın meydana gelmesinden bir ay önce Wim Hof’un uygulamasını telefonuna indirdiğini keşfetti.

Madelyn Metzger’in babası 67 milyon sterlinlik bir dava açtı ve Hof ile işletmelerinin Kaliforniya'da nefes alma yöntemini tanıtmasını yasaklayacak bir tedbir kararı istedi.

Raphael Metzger, Wim'in tekniğini tanıtırken ihmalkâr davrandığını ve insanları boğulma riskine karşı gerektiği gibi uyarmayarak ölüme neden olduğunu savunuyor.

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ŞİRKET İDDİALARI REDDETİ: ÖLÜMLERDEN SORUMLU DEĞİLİZ

Hof ve şirketi ise bu iddiaları reddederek Maddie'ye bakmakla yükümlü olmadıklarını savundu.

“Yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyor ve sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz. Wim Hof Metodunu uygulayan herkesin güvenliği ve refahı bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle tüm platformlarımızda, ürünlerimizde ve eğitimimizin her alanında güvenliği sürekli olarak vurguluyoruz" diyen şirket ölümlerde ihmalleri olmadığını iddia etmeye devam ediyor.