Herkes onu konuşuyor: Milyonluk tabloya göz çizmişti... İşte ilk sözleri!

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Sovyetler döneminin önemli sanatçılarından Anna Leporskaya’nın 1932-34 arasında yaptığı ve Yeltsin Sanat Galerisi’nde bulunan “Üç Figür” isimli eseri galeriyi gezen ziyaretçilerin dikkatini çekti. Tabloya bakanlar yüzünde uzuv bulunmayan çizimlere göz çizildiğini gördü.

Değeri 750 bin sterlin yani milyon dolardan fazla olan eserde yapılan bu tahrifatın haberi bir anda sosyal medyada paylaşılmasının da etkisiyle tüm dünyanın konuştuğu bir gündem haline geldi.

Güvenlik görevlisinin adı Rus medyası tarafından açıklandı. Üstelik 63 yaşındaki Alexander Vasiliev'in cesaret madalyasına sahip bir savaş kahramanı olduğu da ortaya çıktı. Alexander Vasiliev "Yaptığım şeyin aptallık olduğunu kabul ediyorum." dedi.

Alexander Vasiliev, Rus medyasına yaptığı açıklamada sergiye gelen bir grup kız öğrenci tarafından kandırıldığını söyledi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonrası hapis cezası riskiyle de karşı karşıya olan adam "Dürüst olmam gerekirse o tabloları hiç sevmemiştim. Tuhaf görünüyorlardı ve yanlarından geçerken onlara bakmamaya çalışıyordum. 16-17 yaşlarındaki öğrencilerin tablonun önünde durup neden kaşları, gözleri yok böyle güzel görünmüyor dediklerini duydum. Öğrenci kızlar bana gelip sen burada çalışıyorsun, tabloya göz çiz dediler. Tabloyu beğenmediğim için onun genç ve tanınmamış bir ressama ait olduğunu sanmıştım. Kızlara bu tablo sizin mi dediğimde bana evet dediler. Bana kalem verdiler ben de gözleri çizdim. Tabloyu bir çocuk yaptı sanmıştım. Ben göz çizikten sonra insanların tablonun önünden geçerken gülümsediği gördüm." diyerek başından geçenleri anlattı.

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Gözden Kaçmasın 750 bin sterlin değerindeki tabloya göz çizdi Haberi görüntüle

Tablonun gerçek değerini bilmediğini iddia eden adam eğer bu kadar değerli olduğunu ve Moskova'dan özel olarak getirtildiğini bilseydim bunu asla yapmazdım diyerek pişmanlığını anlattı.

Olaydan sonra eve gönderildiğini ve sonrasında savaşta aldığı yaraların ağrımaya başladığını anlatan adam Çeçenistan savaşında kıdemli teğmen olarak görev yapmış ve vücuduna isabet eden mermilerden sonra yaşayabileceğine kimse inanmamıştı.

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1995 yılındaki savaşta birliğindeki 36 askerden sadece 4 kişi kurtulmuştu, Vasiliev de onlardan biriydi. Vasiliev'e daha sonra cesaret madalyası verildi.

Vasiliev'in karısı, Kovid hemşiresi olarak çalışan Yulia, eşinin normal bir adam olduğunu ancak kimi zaman çocuk gibi saf davrandığını söyledi. Kadına göre kocasının bu davranışlarının altında savaşta aldığı yaralar yatıyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada davranışları 'saldırgan' olarak tanımlanan adam ise basına yaptığı açıklamanın son sözleri olarak "Herkes beni rahat bıraksın. Karımla birlikte huzur içinde yaşamak istiyorum." dedi.

Olayın ardından tablonun Moskova'daki orijinal sergilenme alanına geri götürüldüğü ve sigorta şirketinin tablodaki 2 bin 500 pundluk onarım ücretini ödemeyi kabul ettiği açıklanmıştı.

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Alexander Vasiliev ise suçundan dolayı 75 milyon ruble para cezası ve bir yıllık kamu hizmeti cezası alacak.