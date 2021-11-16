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Herkes onu konuşuyor! Ders çalışırken sosyal medya fenomeni oldu

#Çin#SOSYAL MEDYA#Floresan Lamba
Herkes onu konuşuyor Ders çalışırken sosyal medya fenomeni oldu

Çin'de sosyal medyada yayılan bir görüntü dünyaya ulaştı ve bir anda milyonlarca kişinin paylaşmasıyla viral haline geldi. Görüntüde yer alan ve adı bile bilinmeyen kadın öğrenci ise duruma hiç aldırmadan ders çalışmaya devam ediyor...

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"Hocam çalışamadım çünkü elektrikler kesildi." Bu cümleyi öğrencilik hayatımız boyunca hepimiz en az bir kere kurmuşuzdur. Ve elektrik gerçekten kesikse ve gün geceye döndüyse bu bir bahaneden çok oldukça haklı bir gerekçeye dönüşür. Ancak Çin'de yaşanan bir olay haberi okuduğunuzda bu konuya bakışınızı tamamen değiştirebilir...

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan ve sadece 2 günde 300 milyona yakın görüntülenen ve bir o kadar da paylaşılan görüntü dünya çapında bir internet fenomenine dönüştü.

Herkes onu konuşuyor Ders çalışırken sosyal medya fenomeni oldu

Olayın başrolündeki kahraman ise adı açıklanmayan Çinli bir kadın öğrenci. Görüntüde sırtı dönük ve elinde ders notlarıyla gördüğümüz öğrenci at kuyruğu şeklinde topladığı saçlarının arasından geçen bir floresan lamba eşliğinde ders çalışıyor. Olay yaratan bu fotoğraf Çinlilerin ve genel anlamda Uzak Doğu halklarının azmi ve her koşulda ortaya koydukları çalışkanlığının yeni sembolü olmuş durumda.

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Çin medyasında yer alan haberlere göre üniversite yurdunda gece geç saatte ders çalışan ve master sınavlarına hazırlandığı açıklanan kadın öğrenci elektriklerin kesilmesiyle birlikte yatıp uyumak yerine saçlarının arasından geçirdiği floresan ışığında ders çalışmaya devam etti. Arkadaşları tarafından videoya kaydedilen bu anlar sosyal medyada paylaşılınca çalışkan öğrenci bir anda istemeden de olsa sosyal medya fenomeni oldu.

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Herkes onu konuşuyor Ders çalışırken sosyal medya fenomeni oldu

Zor koşullara rağmen azimle çalışan bu öğrencinin Çin'de her yıl yapılan ulusal çaptaki master sınavlarına hazırlandığı açıklandı. Aralık ayında yapılacak sınava bu yıl 3,77 milyon üniversite mezunu öğrenci katılacak. Sınavda genel kültürün yanı sıra matematik, yabancı dil ve siyaset bilimi soruları yer alıyor.

Öte yandan bu durum ilk kez yaşanmıyor. Geçen yıl da Pekin'de yer alan seçkin Tsinghua Üniversitesi'nden bir öğrenci bisiklet sürerken bir yandan da elinde tuttuğu laptop'ta ders çalışırken görüntülenmişti.

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#Çin#SOSYAL MEDYA#Floresan Lamba

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