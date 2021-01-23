Herkes merakla bekliyordu... Bill Gates Kovid-19 aşısı yaptırdı!

Koronavirüs salgınının başından beri yaptığı açıklamalar ve virüsle ilgili bilimsel çalışmalara yaptığı destekle ilgi gören Microsoft'un kurucusu, iş insanı Bill Gates Kovid-19 aşısı oldu.

Gates, aşı paylaşımını Twitter hesabı üzerinden yaptı ve aşı olurken çekilmiş bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Bill Gates paylaşımında '65 yaşında olmanın faydalarından biri de kovid-19 aşısı için öncelikli grupta olmak. Bu hafta aşımın ilk dozunu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, aşı deneylerine katılanlara, ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına teşekkürler.' ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınının 2021'in sonlarından önce bitmeyeceğini savunan ve sözleriyle çokça tartışılan Gates'ten aşının bulunmasının ardından çarpıcı açıklamalar gelmişti.

"Neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum" diyen Gates, "Halihazırda Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu" diye konuşan iş insanı AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax’ın aşılarının yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini söylemiş, 'Şubat ayına kadar büyük olasılıkla hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim' ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ'YE DESTEK

ABD'nin DSÖ'den çekilme kararının ardından Bill & Melinda Gates Vakfı, örgütün bir numaralı finansörü haline gelmişti. Ghebreyesus'un DSÖ seçimlerini Bill Gates'in desteğiyle kazandığı belirtilmişti.

Pandemi döneminde örgüte yönelik en ciddi eleştirilerden biri de şeffaflığı tartışmalı olan Bill & Melinda Gates Vakfı gibi çok uluslu kar amacı gütmeyen bazı grupların "DSÖ'nün politikalarını" yönlendirdiği iddiaları olmuştu.

Dünya koronavirüs ( Kovid-19) ile başa çıkmaya çalışırken, Peru'daki bir mahkeme salgını Microsoft Kururucus Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini sorumlu tuttu. Suçlamanın merkezinde ise Bill Gates yer alıyor.

Dünyayı etkisi alınan alan koronavirüs salgınına ilişkin bir çok teori ortaya atıldı. Kovid-19 virüsünün laboratuvar ortamında üretildiğini iddiaları yeniden konuşulmaya başlandı.

Peru'daki mahkeme Kovid-19 salgınının nasıl yayıldığına ilişkin inceleme kararı başlattı. Mahkeme, Kovid-19'un zengin elitlerin elinden çıktığı iddia ederek, Microsoft kurucusu ABD'li iş insanı Bill Gates, İş insanı George Soros ve dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'ın hatası olduğunu ileri sürdü.

Peru'daki Chincha ve Pisco Mahkemesindeki hakimler verdikleri karar sonrası tepki çekti.

TEORİLERİN ORTASINDAKİ İSİM BİLL GATES

Bu tartışmaların en büyük hedefinde ise eşiyle birlikte kurduğu, Bill & Melinda Gates Vakfı'nın küresel aşı ittifakı bulunuyor.

Sosyal medyada bir çok kullanıcı Bill Gates'i suçlamıştı. İnternet ortamında dolanan pek çok komplo teorisi bulunurken, Bill Gates'in milyarlarca insanı 'mikroçiplerle' izlemek için koronavirüs aşısı geliştirdiği iddialarının hedefinde yer almıştı.