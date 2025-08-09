Herkes karşı çıkarken Netanyahu işgal ve sürgün dedi

Haberin Devamı

Tüm dünya 23 aydır Gazze Şeridi’nde devam eden savaşın sona ermesini beklerken, İsrail güvenlik kabinesi önceki gece aldığı kararla Gazze Şeridi’nin tamamının işgaline giden yolda ilk adımı attı. Yaklaşık 10 saat süren toplantıdan İsrail kamuoyu ve uluslararası uyarılara rağmen Şeridin kuzeyindeki Gazze kentinin tamamının işgal edilmesi kararı ve savaşın sona ermesi için 5 maddelik uzlaşma çıktı . İsrail kabinesinden çıkan Gazze kentini işgal kararı yaklaşık 1 milyon Gazzelinin Hamas saldırılarının yıldönümü olan 7 Ekim’e kadar sürgün edilmesi planlanırken, insani felaket durumunu daha da tırmandıracak bu adıma tüm dünyadan tepki yağdı.

7 EKİM’E KADAR TAHLİYE

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada Gazze şehrinin işgal edilmesi ve “savaşın bitirilmesi için beş prensip” üzerinde oy çokluğuyla uzlaşıldığı bildirildi. Açıklamada, işgal güçlerinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirmek için hazırlık yaparken, “çatışma bölgeleri dışındaki” sivil halka da insani yardım dağıtacağı belirtildi. Başbakanlık açıklamasında harekâtın nasıl gerçekleşeceğine dair bir ayrıntı paylaşılmadı. Ancak İsrail ve ABD basınına yansıyan haberlere göre bölgedeki sivillerin 7 Ekim’e kadar tahliye edilmesi ardından kentte kara harekâtının başlatılmasının planlandığı belirtiliyor. 7 Ekim tarihinin Gazze’deki savaşı başlatan Hamas saldırılarının yıldönümü olması nedeniyle sembolik bir atıf olduğu değerlendiriliyor.





Haberin Devamı

Kabinenin Gazze’deki savaşı bitirmek için kabul ettiği beş madde ise Hamas’ın silahsızlandırılması, ölü ya da diri tüm rehinelerin serbest bırakılması, Gazze Şeridi’nin silahsızlandırılması, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamında güvenlik kontrolünü ele geçirmesi, Gazze’de Hamas ve Filistin yönetimine alternatif sivil bir yönetimin kurulması. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun toplantı öncesi Amerikan Fox News’e verdiği röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemesi ve savaşın bitmesi için kabul edilen prensipler arasında Gazze’nin tamamında kontrol sağlanması yer almasına rağmen yalnızca kuzeydeki Gazze kentinin işgaline karar verilmesi dikkati çekti. İşgalin şimdilik Gazze kentiyle sınırlandırılmasında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir olmak üzere ordunun bölgenin tamamın işgaline karşı çıkmasının ve İsrailli sağ esirlerin zarar görme ihtimalinin etkili olduğu belirtiliyor. Birçok uzman, alınan kararın tümden işgal için atılan ilk adım olduğu görüşünde.

Haberin Devamı

1 MİLYON KİŞİ SÜRÜLECEK

İsrail’in Gazze kentini işgalinin halihazırda insani felaket durumunun yaşandığı bölgedeki şartları daha da kötü bir hale getirebilir. Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze Şeridi’nin yüzde 87’si İsrail’in askeri harekât bölgesi ya da sözde tahliye emirleri altında. İsrail’in işgal planı kapsamında Gazze’nin kuzeyindeki halihazırda yerinden edilmiş olan 1 milyon Filistinli’nin tekrar orta kesimde yer alan bölgelere göçe zorlanması hedefleniyor. Bu durum yaklaşık 2.3 milyonluk Gazze nüfusunun neredeyse tamamının altyapının bulunmadığı, çadır dahi kurmaya yerin olmadığı Şeridin orta kesimlerinde sıkışması anlamına geliyor. İsrail operasyonlarının olmadığı Deyr el-Belah ve El Mawasi’de halihazırda 1 milyondan fazla kişi barınıyor.

Haberin Devamı

TRUMP NETANYAHU’YU TELEFONDA AZARLAMIŞ

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında 28 Temmuz’da gerçekleşen telefon görüşmesinde tartışma çıktığı iddia edildi. Amerikan NBC’nin haberine göre, Netanyahu’nun girişimiyle gerçekleşen görüşme sırasında, İsrail Başbakanı “Gazze’de yaygın açlık olmadığını ve bunun Hamas tarafından uydurulduğunu” savunmaya çalıştı. Ancak Trump onun sözünü keserek açlığın sahte olduğunu duymak istemediğini ve yardımcılarının kendisine kanıt gösterdiğini söyleyerek Netanyahu’ya bağırdı. Gergin geçen telefon görüşmesi, “Trump’ın çoğu zaman konuşan taraf olduğu” şeklinde tanımlandı. Öte yandan Netanyahu’nun ofisi tarafından ikili arasında bir tartışma yaşandığı iddiası yalanlandı.

Haberin Devamı

TOPLANTIYI KAVGA UZATTI

İŞGAL kararının çıktığı İsrail güvenlik kabinesi toplantısının 10 saat gibi uzun bir süre devam etmesinde yaşanan görüş ayrılıkları ve tartışmaların etkili olduğu iddia edildi. İsrail ve ABD basınına yansıyan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentinin abluka altına alınması önerisinde bulunarak işgale karşı çıktı. Ancak Zamir’in önerisi kabinede kabul görmedi. Zamir ile kabinedeki aşırı sağcı isimler Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında tartışmalar yaşandığı belirtildi. Öte yandan işgale karşı çıkan İsrailli rehine aileleri, toplantının yapıldığı Başbakanlık Ofisi’nin önünde kendilerini zincirledi.

Haberin Devamı

GAZZELİLER TÜKENDİ

İSRAİL’in Gazze kentini işgal planı sahada henüz uygulanmaya başlamasa da, geniş çaplı bir askerî harekât için hazırlık yapılmaya başlandı. Halihazırda zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan Gazzeliler ise bir kez daha zorunlu göçle karşı karşıya. Gazze halkı, kentin merkezinde askeri kontrol noktaları, İsrail tankları ve gıda ile su temini için askerlerden izin alma zorunluluğu gibi uygulamaların hayata geçeceğinden endişe ediyor. Gazzeliler, İsrail’in kenti işgal etme kararının stratejik veya taktiksel bir manevra olmadığını, “halkın maruz kaldığı tahakkümün kurumsallaşması” olduğunu belirtiyor. Al Jazeera’ye konuşan bir Filistinli, “İşgal edilecek bir şey kalmadı ki. Zaten ölüyoruz. Her gün yaklaşık 100 ila 150 kişi ölüyor. Yaşadığımız onca şeyin üstüne bir de bu çıktı” dedi. Diğer yandan, İsrail’in saldırıları ve aylardır sürdürdüğü abluka nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de son 24 saatte 2’si çocuk 4 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 201’e çıktı.