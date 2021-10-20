Herkes imkansız diyordu ama... 70 yaşında anne oldu!

Haberin Devamı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde 70 yaşında olduğunu iddia eden bir kadın tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. böylelikle dünyanın en yaşlı annelerinden biri olan kadın oğluyla birlikte gazetecilere poz verdi ve dünya medyasının ilgi odağı haline geldi.

Jivunben Rabari adındaki kadın tüp bebek yöntemiyle hamile kalmıştı. Kadının doktoru ve eyaletteki tüp bebek merkezinin sahibi olan Dr. Naresh Bhanushali doğum haberini doğrularken "Çift bize bir yıl önce başvurdu. Başta anne adayının yaşı yüzünden konuya çekinerek yaklaştık. Ancak ikisi de o kadar heyecanlıydı ki biz de denemeye karar verdik." sözleriyle süreci anlattı.

Bhanushali AA'ya yaptığı açıklamada "Bu vaka son derece nadir bir vaka. Bir kadının bu yaşta sorunsuz doğum yapmış olması mucize gibi." diyerek mutluluğunu paylaştı.

Haberin Devamı

Doktor "Hastanın yaşını kanıtlayacak resmi bir belge olmasa da 70 yaş civarında olduğunu tahmin ediyoruz." ifadesini kullanırken tüp bebek denemesinden önce anne adayının bir operasyon geçirmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Bebek 9 Eylül'de sezaryen yöntemiyle dünyaya geldi. Doktorlar çiftin çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek merkezinde gözyaşı döktüğünü aktardı.

Mora adlı küçük bir köyde yaşayan Rabari ve Maldhari, 45 yıldır evliler ve yıllardır bebek sahibi olmak için uğraşıyorlardı. Kadınların 40-50 yaşları arasında menapoza girdikten sonra anne olamayacağı çünkü yumurtalıklarının yumurta üretimini durduğunu tıbbi olarak kabul edilen bir durumdu.

Öte yandan Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM), herhangi bir yaştaki herhangi bir kadının, artık yumurtalıkları olmasa bile, 'normal bir rahmi' olması koşuluyla tıbbi yardımla hamile kalabileceğini iddia ediyor.

Doktorlar anne ve bebeğin sağlığının iyi olduğunu ve sürekli gözlem altında tutulduğunu söylüyor.

Hindistan geç yaşta doğum haberlerine yabancı değil. 2016 yılında Haryana eyaletinde de bir kadın 70 yaşında doğum yapmış ve sağlıklı bir çocuk doğurmuştu.

Bir başka Hintli Erramatti Mangayamma'nın da Eylül 2019 tarihinde 74 yaşındayken ikiz bebeklerini dünyaya getirmesiyle dünyanın en yaşlı "yeni annesi" olduğuna inanılıyor.