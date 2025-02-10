Herkes görüşmeyi beklerken Trump Putin’i çoktan aramış

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Trump göreve geldiğinden bu yana ABD ve Rusya’dan karşılıklı olarak görüşme için altyapı hazırlıkları yapıldığı yönünde açıklamalar gelirken, Trump’ın “görüştük” demesi şaşkınlık yarattı. Kremlin Sarayı’ndan da Trump’a yalanlama gelmedi.

“İyi bir ilişkileri olduğunu” söylediği Putin’in “savaş alanında ölenleri umursadığını” söyleyen Trump, Rus lider için “İnsanların ölmesini durdurmak istiyor” dedi. Trump kaç telefon görüşmesi yaptıklarındaki soruya ise “Söylemesem daha iyi olur” yanıtını verdi. “Yaklaşık 2 milyon genç insanın yok yere öldüğünü” söyleyen Trump, “savaşı bitirmek için somut bir planı olduğunu” belirterek, “Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

KREMLİN REDDETMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada, Trump’ın sözlerini yalanlamadı. ABD’deki yeni yönetimle farklı şekillerde iletişim kurulduğunu kaydeden Peskov, “Bu iletişimler de farklı kanallar üzerinden yürütülüyor” dedi. Peskov, iletişimlerin yoğunluğu nedeniyle kendisinin tüm gelişmelerden haberdar olamayacağını belirterek, “Bu nedenle, böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim”dedi.