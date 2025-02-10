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Herkes görüşmeyi beklerken Trump Putin’i çoktan aramış

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#TRUMP#Putin#Telefon
Herkes görüşmeyi beklerken Trump Putin’i çoktan aramış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

Ukrayna’daki savaşı bitirmeyi önemli gündem maddelerinden biri olarak gören ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Air Force One başkanlık uçağında New York Post gazetesine verdiği demeçte bununla ilgili Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda görüştüklerini söyledi.

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Trump göreve geldiğinden bu yana ABD ve Rusya’dan karşılıklı olarak görüşme için altyapı hazırlıkları yapıldığı yönünde açıklamalar gelirken, Trump’ın “görüştük” demesi şaşkınlık yarattı. Kremlin Sarayı’ndan da Trump’a yalanlama gelmedi.

“İyi bir ilişkileri olduğunu” söylediği Putin’in “savaş alanında ölenleri umursadığını” söyleyen Trump, Rus lider için “İnsanların ölmesini durdurmak istiyor” dedi. Trump kaç telefon görüşmesi yaptıklarındaki soruya ise “Söylemesem daha iyi olur” yanıtını verdi. “Yaklaşık 2 milyon genç insanın yok yere öldüğünü” söyleyen Trump, “savaşı bitirmek için somut bir planı olduğunu” belirterek, “Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

KREMLİN REDDETMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rus haber ajansı İnterfaks’a yaptığı açıklamada, Trump’ın sözlerini yalanlamadı. ABD’deki yeni yönetimle farklı şekillerde iletişim kurulduğunu kaydeden Peskov, “Bu iletişimler de farklı kanallar üzerinden yürütülüyor” dedi. Peskov, iletişimlerin yoğunluğu nedeniyle kendisinin tüm gelişmelerden haberdar olamayacağını belirterek, “Bu nedenle, böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim”dedi.

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#TRUMP#Putin#Telefon

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