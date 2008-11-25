Herkes dáhi olabilir

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiliz ve Alman araştırmacılar, bir insanın çok çalışarak spor, müzik ya da satrançta dáhi olabileceğini söylediler.

İyi bir tenisçi, sporcu, müzisyen veya satranç oyuncusu olmak için, 10 bin saat sıkı çalışmak gerektiğini belirten BBC’nin bilim dergisi Focus’a yazan nörolog Daniel Levitin, "Şans ve yetenek de elbette önemli. Ama çalışma, iyi olmak ile harika bir dahi olmanın farkını belirliyor" dedi. Beş yaşında keman çalmaya başlayan bir çocuktan örnek veren araştırmacılar, şöyle konuştu:



"Beş yaşında haftada iki veya üç saat çalışan bir çocuk, yaşı ilerledikçe çalışma temposunu da artırıyor. 20 yaşına geldiğinde toplam 10 bin saat çalışma yapan bir kemancı, üst düzey virtüöz olurken, toplam sekiz bin saat çalışan bir başka kişi ise iyi bir kemancı olabiliyor."