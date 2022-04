Herkes bu videoyu konuşuyor… Sosyal medya ikiye bölündü: ‘Asla!’ diyen çok

Bir robot gibi kullanılması planlanan ve çocukların oynadığı ‘slime’ adı verilen yumuşak formlu ve elastik oyuncağa benzetilen bu buluş manyetik bir mekanizmaya sahip. Asıl işi de insan vücuduna girerek içerideki zararlı olabilecek maddeleri çember içine alarak vücuttan atılmasını sağlamak.

Kendi kendini düzeltebilen ve dar alanlarda ilerleyebilmesi için kendini çok büyük ölçüde deforme edebilen bu akıllı mekanizma vücudumuzdaki ulaşılması zor noktalara giderek tedavi süreçlerine yardımcı olabilmesi için tasarlanmış.

