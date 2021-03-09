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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 09.03.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Herkes bir anda hücum etti! 'Altın' dağ dünyanın dilinde

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Afrika'da yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde altın rezervi bulunduğu haberi duyulunca binlerce kişi bölgeye akın etti. Altına ulaşmak için dağı adeta elleriyle kazan insanlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir dağda altın rezervi bulunduğunun duyulmasıyla birlikte halktan binlerce kişi bölgeye koştu. elleriyle dağı kazarak altına ulaşmaya çalışanların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Güney Kivu eyaletindeki Luhihi'de şubat ayı sonunda keşfedilen altın rezervi bölgede bulunan küçük köye akın akın insan gelmesine yol açtı.

Güney Kivu Maden Bakanı Venant Burume Muhigirwa, eyalet başkenti Bukavu'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki köyde izdiham yaşandığını söyledi.

Madenciliğin ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu 81 milyon nüfuslu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, birçok insan altın çıkarıp işleyerek hayatlarını kazanıyor. Altın madenlerinin çoğu ise kayıt altında değil ve kaçak olarak çalıştırılıyor.

Herkes bir anda hücum etti Altın dağ dünyanın dilinde
Hükümet yetkilileri bu 'Altına Hücum' çılgınlığının yol açabileceği sorunlara karşı baştan önlem almak için bölgede gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerini yasakladı. 

Bölgede faaliyet gösteren maden şirketi ise bu altın çılgınlığı üzerine çalışmalarına ara verip bölgeden ayrıldı. 

 

 

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