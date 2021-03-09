Herkes bir anda hücum etti! 'Altın' dağ dünyanın dilinde

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir dağda altın rezervi bulunduğunun duyulmasıyla birlikte halktan binlerce kişi bölgeye koştu. elleriyle dağı kazarak altına ulaşmaya çalışanların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Güney Kivu eyaletindeki Luhihi'de şubat ayı sonunda keşfedilen altın rezervi bölgede bulunan küçük köye akın akın insan gelmesine yol açtı.

Güney Kivu Maden Bakanı Venant Burume Muhigirwa, eyalet başkenti Bukavu'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki köyde izdiham yaşandığını söyledi.

A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!

They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021

Madenciliğin ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu 81 milyon nüfuslu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, birçok insan altın çıkarıp işleyerek hayatlarını kazanıyor. Altın madenlerinin çoğu ise kayıt altında değil ve kaçak olarak çalıştırılıyor. Hükümet yetkilileri bu 'Altına Hücum' çılgınlığının yol açabileceği sorunlara karşı baştan önlem almak için bölgede gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerini yasakladı.

Bölgede faaliyet gösteren maden şirketi ise bu altın çılgınlığı üzerine çalışmalarına ara verip bölgeden ayrıldı.

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