'Her zaman ailemden farklı hissettim... Doğumda değiştirildiğim ortaya çıktı'

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New York'un Buffalo kentinin kırsalında küçük bir kasabada büyüyen Andy Perkins kendini yıllarca ailesinden farklı hissetti.

Daha koyu tenli, uzun boylu ebeveynleri ve kardeşleri arasında, sarı saçları mavi gözleriyle kendini başka bir yerden gibi gelmiş gibi hisseden Perkins The Post'a yaptığı açıklamada, "Ailemin geri kalanından farklı görünmem bende yıllar boyunca soru işaretlerine neden oldu" dedi.

ERGENLİK DÖNEMLERİNDE EVLATLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

'Ergenlik dönemlerinde herkes başka bir yere aitmiş gibi hissedebiliyor' diyen adam genel olarak bakıldığında mutlu bir çocukluk geçirdi. Annesi Shirley ve babası Jim ona her zaman destek oldular. Ancak ergenlik yıllarında dikkat bozukluğu ve hiperaktivite sorunları yaşamaya başladı. Farklı görüntüsü nedeni ile ailesinin onu evlat edindiğini düşünmeye başladı. Ancak kafasındaki soru işaretleri 'bir ergenlik isyanı' olarak ailesi tarafından reddedildi.

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Şimdilerde 73 yaşında olan adam bu düşüncelerinin sadece 'gençlik kaygısı' olmadığını yıllar sonra öğrenecekti...



Andy Perkins'in 47 yaşındaki kızı Candi Perkins Summers, 2015 yılında babasının aile geçmişini araştırmaya başladı ve şoke eden bir tablo ile karşılaştı. Babasının DNA sonuçları Perkins ailesindeki kimse ile eşleşmiyordu.



Aksine Andy, Robinson soyadına sahip bir grup insanla akraba olarak görünüyordu.

GİZEMİ BİR GAZETE KUPÜRÜ ÇÖZDÜ

Summers The Post'a yaptığı açıklamada "Babamın DNA eşleşmelerine baktığımda tanıdık tek bir soyadı göremedim. Bu durum garipti. Babama durumu açıklamam yaklaşık 3 haftamı aldı" dedi.

Babasının ailesi sandığı kişilerle herhangi bir bağı olmadığını anlayan Summers bunun sebebini bir türlü bulamıyordu. Hem o hem de babası ailenin onu evlatlık almadığına emindi, çünkü dindar ebeveynler evlat edinme fikrine sıcak bakan insanlar değillerdi.



Summers ve babası Andy'nin yıllarca kafa yordukları gizemi 2020 yılında ortaya çıkan bir gazete kupürü çözdü.



Hastanede Andy ile karıştırılan bebek Philip'in 6 aylıkken hayatını kaybettiği öğrenildi

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BEBEKLER DOĞUMDA DEĞİŞTİRİLMİŞ

Gazete ilanında babasının doğduğu hastanede aynı gün doğan ve Harold S. ve Pauline McElwain Robinson'a ait Philip adında bir çocuktan bahsediliyordu.



DNA eşleşmelerinde Andy'nin 'Robinson' soyadı ile bağlantılı çıkması baba kızın aynı şeyi düşünmesine neden oldu: Bebekler doğumda değiştirilmişti.



Andy'nin biyolojik anne ve babası

HİÇ TANIMADIĞI ANNE VE BABASININ MEZARINA GİTTİ

Yakaladıkları ipucunun peşini bırakmayan baba kız haklı çıktı ve Andy yıllar sonra gerçek ailesinin kim olduğunu öğrendi.

73 yaşındaki adam, biyolojik annesi Pauline McElwain Robinson'un 2015 yılında, babası Harold S. Robinson'ın da 2016 yılında hayatını kaybettiğini öğrendi.

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Hiç tanımadığı annesi ve babasının mezarına gittiğini anlatan Andy, "Beklenmedik ve zor bir şeydi. Mezarlarına gittim ve ölümleri için yas tuttum" dedi.

Anne babasını görememesine rağmen kardeşleri Brian(68), Sally, (69) ve Lisa (58) ile kavuştuğunu ve onlarla vakit geçirdiğini anlatan adam artık soyadı olarak 'Robinson-Perkins'i kullanıyor.



Andy yıllar sonra bulduğu kardeşleri ile beraber

Sonunda gerçek ailesinin kim olduğunu öğrenmenin onu rahatlattığını anlatan Andy The Post'a içinde bulunduğu durumdan mutlu olduğunu belirterek, 'Bir çok insanın ailesi yokken ben iki sevgi dolu aileye sahibim' dedi.