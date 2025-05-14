İngiltere onu konuşuyor... Her yerde aranıyordu: Gürcistan'daki cezaevinde bulundu

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İngiltere'nin Durham bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Bella May Culley adlı genç kız, Tayland tatili sırasında kayboldu.

Telefonunun kapalı olduğu düşünülen Culley, en son Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Pattaya bölgesinde görüldü.

İngiliz gencin kaybolduğu ortaya çıktığında, Güneydoğu Asya'da tatil yaptığı düşünülüyordu.

Gencin ailesi, Culley'in Paskalya bayramından hemen sonra Filipinler'e, ardından 3 Mayıs civarında Tayland'a gittiğini belirtti.

Culley, son olarak 5 Mayıs Pazartesi günü Facebook'ta bir fotoğraf paylaşmıştı.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Culley'in ailesi, kızlarının yerini bulabilmek için yoğun çaba sarf etti.

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Kızlarını bulmak amacıyla Tayland'a seyahat eden ailenin çabaları sonuç verdi. Ancak aile, Tayland polisinin de dahil olduğu aramalar sonucunda, kızlarının Gürcistan'daki cezaevinde olduğunu öğrendi

"SESİNİ DUYMAYI İSTİYORUM"

Culley'in annesi, en son kızlarından mesaj aldıklarını belirtti. İngiliz The Sun gazetesine konuşan anne, kızının Tayland seyahati konusunda kötü hislere sahip olduğunu açıkladı.

Anne, "Tayland'a gitmesini gerçekten istemiyordum. Eve dönmesi için ona yalvardım. Ama daha önceki bir seyahatinde, orada edindiği bazı arkadaşlarıyla buluşmak istedi. Hiçbirinin kim olduğunu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Babası ise "Sadece evde olmasını, güvende olmasını ve sesini duymayı istiyorum" dedi.

MÜEBBET HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndaki kontrol noktasında yapılan taramada, Culley'in 14 kilogram uyuşturucu madde taşıdığı iddia edildi.

Yerel medya haberlerine göre, Culley'in çantasında vakumlu paketlenmiş 34 esrar paketi ve 20 haşhaş paketi bulundu.

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18 yaşındaki genç kız, büyük miktarda uyuşturucu madde satın alma, depolama ve Gürcistan'a yasa dışı ithal etme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Culley'in suçuna karşılık 20 yıldan ömür boyu hapse kadar ceza öngörüldüğünü açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Culley'in kefalet talebinin kaçma riski nedeniyle reddedildiğini ve tutuklu yargılanacağını belirtti.

Culley, şu anda Tiflis'e 45 dakika uzaklıktaki Gürcistan'ın tek kadın cezaevinde müebbet hapis riskiyle tutuklu olarak yargılanıyor.