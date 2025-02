Haberin Devamı

Pek çok kişi gibi Patrick Hutchison da yıllardır kendi evinin sahibi olmanın hayalini kuruyordu. Ancak Hutchison'ın asıl istediği, kendini bir şeylerin sorumlusu hissetmekti ve ev sahibi olmanın bu yönde atılmış doğal bir adım olacağını düşünüyordu.

Hutchison, Business Insider'a yaptığı açıklamada, o dönemde Seattle şehrinde yaşadığını ve metin yazarı olarak çalıştığını belirterek, "Maddi olarak bir ev almanın yakınından bile geçemiyordum" dedi.

Ne var ki pes etmiyordu Hutchison, aramalarını sürdürüyordu. Emlak satış sitelerinde çeşitli filtrelerle kesesine uygun bir seçenek bulmaya çalışan Hutchison'ın karşısına sık sık ormanlık arazilere inşa edilmiş kulübeler çıkıyordu.

Hutchison, "Bir noktada sorumluluk sahibi bir şey yapma fikrini unutup bir kulübe satın alma fikrine kafayı taktım" dedi.

Ancak iş bununla da bitmiyordu. Zira kulübeler küçük olsa da fiyat etiketleri o kadar küçük değildi.

Bütün bunlar üst üste gelince Hutchison pes edip ev alma fikrini bir kenara bıraktı. Ta ki yaşadığı apartman dairesi soyulana kadar...

İLANI GÖRDÜKTEN 6 GÜN SONRA KULÜBEYİ SATIN ALDI

Bir internet sitesinde çalınan eşyalarını arayan Hutchison, kendini bir kez daha kulübe ilanlarına bakarken buldu. Hutchison, "Bir ilan çıktı karşıma. Sadece 'Index'te küçük bir kulübe' yazıyordu. Fiyatı da 7.500 dolardı. İlandaki fotoğraflarda terk edilmiş gibi görünen bir yerdi" derken bu durumun kendisini meraklandırdığını söyledi.

Hutchison kararını vermişti. İlanı gördükten altı gün sonra Cascade Dağları'nda harika bir manzaranın içine inşa edilmiş 3 metreye 3,5 metre ölçülerindeki kulübenin sahibi oldu.

Ancak sonrasında Hutchison'ın bile tahmin etmediği şeyler yaşandı.

Hutchison, kulübede gereken tadilat işlerini kendisi yapıyordu. Bu süreçte öğrendiği marangozluğu tam zamanlı mesleği haline getiren Hutchison, yaşadıklarını geçen yıl raflarla buluşan "Cabin: Off the Grid Adventures with a Clueless Craftsman" isimli anı kitabında topladı.

DENEYİMSİZLİĞİN FAYDASINI GÖRDÜ

İnternette kulübenin ilanını gördüğünde, emlak işine çok yabancı olduğunu belirten Hutchison, "Daha önce hiç, gayrı menkul satın almamıştım. O nedenle teftişlerden, hesap blokelerinden ya da tapu aramalarından haberim yoktu. Süreci bilmeden daldım" dedi.

Yine de deneyimsizliğinin faydasını gören Hutchison, bu sayede hızlı kararlar alabildiğini ve herhangi bir tereddüt yaşamadan inşaata başladığını anlattı.

Başlangıçta fiyatı düşürmek için pazarlık yapan Hutchison, kulübenin üç talibi daha olduğunu öğrenince paniğe kapılıp ilandaki fiyatı ödemeyi kabul etti.

NE ELEKTRİĞİ NE DE SUYU VARDI

11 metrekarelik kulübe, Seattle'ın 80 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Index köyünde bulunuyordu. Tek bir odadan oluşan kulübenin ne elektriği ne de suyu vardı.

Hutchison tadilata başladığında elinde sağlam bir plan ya da detaylı grafikler yoktu. Onun yerine göze görünen detaylarla başlamış bir müştemilat, üstü kapalı bir veranda ve bir araç yolu inşa etmeye karar vermişti.

Ancak inşaata başladığında tamir edilmesi gereken şeylerin görünenden çok daha fazlası olduğunu idrak eden Hutchison, "Bir binanın sağlam olmasını, su geçirmemesini sağlayan şeylerin ne olduğunu bilmiyordum. Kulübenin ne kadar kötü bir durumda olduğunu hiç anlamamıştım" dedi.

Hutchison'ın keşfettiği her yeni detay yeni bir sorunu açığa çıkarıyordu. Bu nedenle ilerleme kaydetse de sürekli başa dönüyor gibi hissettiğini vurgulayan Hutchison, "Bir odun sobası kurmak gibi bazı projeler çözdüğü kadar sorun çıkardı" ifadelerini kullandı.

HAFTA SONLARI ÇALIŞARAK 6 YILDA TAMAMLADI

Hutchison o dönemde kulübesinde değil Seattle'da yaşıyordu. Hafta sonları arkadaşlarıyla birlikte kulübeye geliyor ve tadilatla uğraşıyordu. Dahası bir dönem seyahat arası vermişti. Üstelik Index'te meydana gelen bir toprak kayması da bir süreliğine kulübeyi ziyaret etmesine engel olmuştu.

Nihayetinde Hutchison'ın kulübeyi tamir etmesi 6 yılını aldı. İşin bu kadar süreceğini tahmin etmediğini belirten Hutchison, "Biraz derleyip toplarım diye düşünmüştüm. Burada çok fazla zaman geçireceğimden bile emin değildim. Eski sahibi gibi benim de burayı satın aldıktan sonra hiçbir şey yapmama ihtimalim vardı" diye konuştu.

Ancak Hutchison'ın tahminlerinin tam tersi yaşandı.

İNTERNETSİZLİK İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

Hutchison, inşaatla ilgili bildiklerinin çoğunu çocukluğunda izlediği televizyon programlarından ve YouTube videolarından öğrendiğini belirterek, "Becerikli zanaatkârların klasik evleri restore etmelerini izlemekten her zaman zevk almışımdır" derken bu videoların kendisi için de bir numaralı kaynak olduğunu söyledi.

Ancak kulübede cep telefonu ve internetin çekmemesinin bir sorun teşkil ettiğini belirten Hutchison, "Videoları izliyordum, adımları ezberlemeye çalışıyordum ve ardından oraya gidip öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyordum. Ama internet olmadan tüm detayları hatırlamak zor oluyordu" ifadelerini kullandı.

En büyük sorunlardan biri kulübenin rastgele inşa edilmiş olmasıydı. Hutchison saatlerce araştırma yaptıktan sonra, öğrendiklerinin kulübenin inşaatına uygun olmadığını fark ediyordu.

"Örneğin yer kirişlerini nasıl tamir edeceğimi öğreniyordum. Ama önümdeki yapının izlediklerimle ilgisi yoktu" diyen Hutchison, yaratıcılığını kullanmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

HATALARINDAN DERS ALARAK İLERLEDİ

Yetişmesi gereken bir tarih olmadığından Hutchison, kendi istediği hızla ilerleyebiliyordu. Hatalarından ders alıp, başa dönme şansını bulabildiğini ifade eden Hutchison, "İnşaat yapmanın duşta şarkı söylemek gibi bir şey oldu. Herhangi bir sınırlama olmadığı için her bir engele stresle değil merakla yaklaşabiliyordum" dedi.

Bu süreçte arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin güçlendiğini ve hafta sonları şehir hayatından kaçma fırsatları bulduğunu vurgulayan Hutchison, "Birkaç günlüğüne oraya gitmek her zaman bir mutluluk kaynağıydı. Kulübe, arkadaşlarıma ve bana kendimizi toparlama ve bu samimi ortamda birlikte vakit geçirme şansı sunuyordu. Gülerken, oynarken ve derin sohbetler yaparken kulübe bağımızı sağlamlaştırdı. İyi arkadaşlıklarımızı orada daha da güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Bugünden geriye baktığında arazisinin sınırlarını belirlemek için bir keşif yaptırmış olmayı dilediğini anlatan Hutchison, "Müştemilatı farkında olmadan komşumun arazisine inşa etmişim. Bunu fark edince o alanı 8.000 dolar karşılığında komşumdan satın almak zorunda kaldım. Kulübeye ödediğimden fazla para ödemiş oldum. Arazinin sınırlarını baştan belirlemiş olsam buna gerek kalmazdı" dedi.

İNSANLAR '7.000'E ALDI, 52.000'E SATTI' DİYE DÜŞÜNÜYOR AMA…

Hutchison hayalini gerçeğe dönüştürmek için ne kadar harcadığını da anlattı.

"En büyük maliyet arazi oldu. Çeşitli ücretlerle birlikte yaklaşık 16.000 dolara geldi. Bunun yanı sıra malzeme almak, planlama yapmak ve kulübe üzerinde çalışmak için de yüzlerce saat harcadık. Diğer önemli maliyetler arasında 1.000 dolara aldığımız boru bacası, yerlere birkaç kez döktüğümüz mıcırlar ve güvenliği sağlamak için söktürdüğümüz ağaçlar var" diyen Hutchison, cebinden toplamda 25.000-30.000 dolar çıktığını buna iş gücünün dahil olmadığını belirtti.

Kulübesini 2021 yılında 52.000 dolara satan ancak kârının kâğıt üzerindeki kadar büyük olmadığını sözlerine ekleyen Hutchison, "Oh ne güzel, insanlar '7'ye aldın 52'ye sattın' diye düşünüyor ama aslında iki arsayı birden satıp tüm parayı birleştirdim" dedi.

YENİ BİR KARİYER SAHİBİ OLDU

Sözün kısası, kulübenin fazla para kazandırmadığını ancak hayatını değiştirdiğini vurgulayan Hutchison, bu sayede yeni bir kariyer sahibi oldu.

6 yıl boyunca arkadaşı Bryan Schatz'la birlikte "Kulübe işine mi girsek?" diye tartıştıklarını belirten Hutchison, maddi riski kaldırabilecek duruma gelene kadar metin yazarlığına devam ettiğini söyledi. Hutchison, "Çok yavaş bir ayrılık oldu ama nihayetinde eski kariyerimden uzaklaşıp marangoz olarak yeni bir yola girmeme zemin hazırladı" dedi. 2018'de Hutchison ve Schatz, bir arsa satın alıp kendi kulübelerini sıfırdan inşa etmek için kolları sıvadı.

Bugün Hutchison, ağaç evler üreten bir şirkette tam zamanlı marangoz olarak çalışıyor. Schatz'la birlikte hayata geçirdikleri son projelerini yakın zamanda sattıklarını da söyleyen Hutchison, "Var olan bir yerde tadilat yapmak ya da sıfırdan inşa etmek fark etmez. Ben artık zamanımı inşaat yaparak geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Business Insider'ın "A man bought a tiny cabin from Craigslist for $7,500. It changed his life." başlıklı haberinden derlenmiştir.