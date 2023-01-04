Her şey öksürükle başladı... 'Doğmamış bebeğim hayatımı kurtardı'

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İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Zoe Plastiras, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayarken başlayan öksürük ve onu takip eden nefes darlığı nedeni ile zor günler yaşıyordu.

"HAFİF BİR ANORMALLİK VAR" DENMİŞTİ...

Hamileliğinin 32 haftasında yaşadığı sorunlar nedeni ile acil servise giden anne adayından kan alındı ve akciğer filmi çekildi. Öksürük dışında hamileliği boyunca ciddi bir sorun yaşamadığını anlatan Zoe, "Kalbimde hafif bir anormallik olduğu söylendi ve taburcu edildim. Ancak bir kaç gün sonra hastaneden bir telefon aldık. Yetkililer en kısa sürede kardiyolojiye gitmem gerektiğini söylediler" dedi.



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Zoe hastaneye gittiğinde hiç beklemediği bir tablo ile karşılaştı.

Doktorlar genç kadına kalbinin yanında tam 11 cm büyüklüğünde devasa bir tümör olduğunu söylediler.



HASTALIĞINI BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDIKTAN SONRA ÖĞRENDİ

Annenin doğumuna sayılı günler kaldığı için doktorlar uygulanacak tüm prosedürleri bebeğin doğumundan sonra yapmaya karar verdiler.

1 ay sonra gerçekleşen doğum sonrası Zoe bebeğini kucağına alırken, doktorlar çiçeği burnundaki anneye ikinci evre lenfoma teşhisi koydu.



Yaşadıklarını, "Başlangıçta bana açık göğüs ameliyatı olmam gerektiği söylendi. Çok korktum, bu bebeğimi kucağıma alamamam anlamına geliyordu" diyerek anlatan anne, sözlerine şöyle devam etti;

"Hamileliğimin son günlerinde yaşadığım tüm strese rağmen Ophelia doğduktan sonra her şey netleşti. Doktorlar açık göğüs ameliyatına ihtiyacım olmayacağını, bunun yerine kemoterapi alacağımı söylediler. Doktorlar röntgen sonuçlarımı gösterdiğinde gözlerime inanamadım. Kalbimin yanında bu kadar büyük bir tümör görmek şok ediciydi."

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Vücudunda sinsice ilerleyen hastalığın doğmamış bebeği sayesinde bulunduğunu düşünen anne, kızının hayatını kurtardığını belirterek, "Karnımdayken her şeyi itip kakmasaydı, bu tümörün asla bulanamayacağına inandığım için kızıma sonsuza kadar minnettar kalacağım. Doğmamış kızım aslında hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.



Zoe'nin küçük bebeği şimdi 3 aylık, genç anne 10 Ocak'ta dört ay sürecek altı seanslık bir kemoterapi tedavisine başlayacak.

Hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak isteyen genç kadın, 'lymphomaawarenesszoe' instagram sayfasında yaşadıklarını takipçileri ile paylaşıyor ve herkesi şu sözlerle uyarıyor;

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"Vücudunuzda küçük de olsa bir farklılık hissederseniz, mutlaka kontrole gidin. Kızım Ophelia neredeyse üç aylık ve ben tedaviye başlıyorum. Ophelia ismi 'yardım etmek ve destek' anlamına geliyor, küçük kızımın bunca zamandır annesi için yaptığı şey tam olarak buydu."